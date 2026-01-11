O novo começo: reconhecer a própria experiência é a grande alta do mercado

E EuEstudante

. - (crédito: Maurenilson)

Por Mirella Ugolini

A hora de repensar a carreira é agora, e o momento nunca foi tão propício para os profissionais maduros. As oportunidades são múltiplas, rentáveis, sustentáveis e flexíveis para quem já ultrapassou os 30 anos de atuação. Apesar de oferecerem contribuições valiosas para as organizações, esses profissionais, também chamados de superespecialistas, enfrentam o etarismo, o receio de perder espaço para os mais jovens e até para a própria tecnologia. Mas a boa notícia é que a hora deles chegou. Não para se aposentar. Mas para estar em evidência.

Não estamos falando aqui de partir para empreender, sem um planejamento adequado, de mudar completamente o rumo ou a carreira, ou ainda de trocar de área, e se jogar de cabeça em uma outra empresa. Não se trata de um sprint final ou de última chance da carreira. A ideia aqui é exatamente oposta.

Leia Também:

É tempo de respirar, olhar para o legado, autoavaliar, se reconhecer nas potencialidades, habilidades, experiências e se aplicar em projetos diversos, simultâneos ou complementares, mas sempre alinhados com valores pessoais. O momento é de olhar para dentro e perceber que o mercado precisa dessa bagagem. O big number, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último mês de 2025, mostra que a população 60+ se tornou a mais valorizada pelo mercado brasileiro. Um a cada quatro idosos estão ativos e sua renda mensal é 14% superior a todas as demais faixas etárias. O que é de se esperar, já que a população brasileira está envelhecendo.

Carreiras adjacentes e contratações sob demanda ou Talent as a Service (TaaS) são modalidades que avançam junto desse público. Segundo relatório divulgado em 2024 pela plataforma de open talent Chiefs. Group, a procura por posições seniores part-time cresceu 800%, no Brasil.

Além disso, de acordo com a Future Market Insights, o mercado global de talento sob demanda deve alcançar US$ 593 milhões em 2025 e ultrapassar US$ 1,79 bilhão até 2035.

O TaaS consiste na contratação de profissionais seniores por períodos curtos para projetos ou de forma contínua, porém part-time. Para as empresas, esse formato permite acesso rápido à experiência de executivos altamente qualificados, sem os custos de uma contratação tradicional. Para os profissionais maduros, o modelo oferece autonomia, diversificação de renda e manutenção da relevância profissional, mesmo diante de um mercado ainda marcado pelo etarismo.

A modalidade representa uma evolução natural da forma como profissionais experientes podem compartilhar seu conhecimento. Ao mesmo tempo, a ideia de carreira linear, que termina na aposentadoria, está sendo substituída por trajetórias múltiplas, que se apoiam na bagagem construída ao longo dos anos. Trata-se de outro modelo, conhecido como Carreiras Adjacentes.

O movimento faz sentido porque a visão da carreira como uma linha única rumo ao topo vem perdendo força, assim como a ideia de trabalhar para uma única empresa por décadas. É por isso que, no SoulWork — um programa de desenvolvimento voltado a profissionais maduros em transição de carreira — atuamos de forma preventiva. Trabalhamos com pessoas a partir dos 40 anos para que se preparem conscientemente para esse movimento. Em vez de concentrar nossos esforços apenas na recolocação tradicional após o encerramento de um ciclo profissional, convidamos esses profissionais a iniciarem uma jornada proativa de autoconhecimento e reorganização da carreira, capaz de abrir novas possibilidades de atuação — não com planos para um fim, mas com coragem, clareza e sentido para múltiplos recomeços.