"Uma boa educação profissional aumenta empregabilidade", diz gestor da UnB

09/09/2025. Cb Forum Educação profissional e o mercado de trabalho. Guilherme Nartins - diretor do centro de apoio tecnológico da UNB

O ensino superior ainda é um caminho escolhido por muitos jovens antes de entrar no mercado de trabalho. Diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Gelfuso citou como principal desafio a manutenção dos jovens na universidade. "Precisamos sempre estar incentivando não só com conteúdos que sejam instigantes, mas modernizando o conteúdo que a gente está colocando. Precisamos prepará-los para o novo mercado de trabalho, que está mudando muito rápido", salientou.

Guilherme afirmou que, nos últimos cinco anos, observou-se evasões em graduações noturnas e em pós-graduações, além de baixa procura de alguns cursos por conta de prestígio e empregabilidade, falta de perspectiva e campanhas 'antiuniversidade'. "A maioria das pessoas que fazem graduação à noite também trabalham. E, por mais que não haja custos por conta de a universidade ser pública, algumas desistem, uma vez que há outros custos para se estar na universidade", ressaltou.

"Com relação ao mestrado e ao doutorado, as evasões também estavam aumentando por conta do valor das bolsas. Daí, percebemos a importância dessa parte social para manter a pessoa na universidade, mesmo sendo uma instituição gratuita", observou.

O diretor destacou o empreendedorismo como estratégia para mantê-los estudando e citou o trabalho do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) no incentivo ao surgimento de startups e empreendimentos desenvolvidos pelos alunos. Segundo Guilherme, 40% dos empreendimentos apoiados pelo CDT nos últimos anos seguem ativos. Ao longo de 40 anos, 460 empreendimentos foram apoiados pelo Centro. Atualmente, há 47 empresas juniores ativas na UnB.

Como forma de manter o jovem na universidade e melhorar a empregabilidade, foi criado o projeto Escola de Inovação, que oferta a opção de cursar disciplinas relacionadas a empreendedorismo e inovação para estudantes de todas as graduações. "Uma boa educação profissional aumenta empregabilidade, melhora salários, adapta o jovem aos desafios e mudanças do mercado e impacta no desenvolvimento econômico e social", disse.

Além disso, neste ano, foi criado o Prisma, programa de Residência em inovação, que tem como objetivo apoiar projetos inovadores em fase de ideação, fortalecer a cultura empreendedora e conectar estudantes, docentes e técnicos da UnB ao ecossistema de inovação do Distrito Federal e do Brasil. "Estamos tentando motivar os jovens a virem para a universidade, se manterem na universidade e aumentar a empregabilidade deles", salientou.



