Escritor brasiliense lança livro de crônicas nesta quarta-feira

Escritor brasiliense lança sua nova obra "Você tem um crush & outras crônicas" inspirado em acontecimentos marcantes do início da década - (crédito: Arquivo pessoal)

Nesta quarta-feira (4/3), o autor brasiliense André Cunha lança mais um livro: Você tem um crush & outras crônicas. A obra reúne 45 textos publicados no Jornal de Brasília e debate temas atuais como relacionamento, pandemia, políticas, entre outros. A partir das 19 horas, o lançamento ocorrerá no Pinella Bar, na SQN 408, aberto ao público.

A coletânea conta com humor, ironia e crítica social, o escritor deixa claro: “se está em busca daquele tipo de livro que critica apenas um lado, talvez seja melhor procurar outro”. André Cunha, 45 anos, escreve livros há 10 anos, e desde 2019, colabora com o Jornal de Brasília na página de opinião. Com foco nos temas que marcaram a primeira metade da década, ele destrincha guerras e problemáticas do Brasil com abordagens diferentes para cada assunto. “No livro, é possível ler um anúncio de jornal, manual de instruções ou até uma biografia de perfil, utilizei formatos diferentes para debater os assuntos envolvidos”, ele acrescenta.

O escritor brasiliense tem seis livros publicados. Entre eles Quem falou e Brasília, gravidade zero, ambos concorrentes de prêmios literários. Quem falou, concorrente na categoria Romance Literário do prêmio Jabuti 2024, fala sobre o amor verdadeiro e humanidades em meio a um mundo repleto de amores falsos e pessoas desumanas. A obra Brasília, Gravidade zero, indicado ao prêmio Sesc de literatura de 2015, ambientado na capital, conta sobre uma amizade que sobrevive a divergências ideológicas e comenta a intensa relação do cotidiano brasiliense com a política e a burocracia.

Em 45 crônicas e 45 anos, ele brinca com a referência. De primeira, André selecionou 50 contos e reduziu cinco ao longo do caminho. Pensando na forma de entreter o leitor, ele optou pela construção não cronológica do livro. “Uma visão panorâmica dos últimos anos” ele comenta e completa: “Acredito que, se eu começasse por 2020, o leitor iria se cansar por saber dos acontecimentos, o interessante é a maneira como eles são contados”.

Você tem um crush, além de fazer parte das coletâneas selecionadas, chama a atenção por virar título da obra. Após sua publicação,o autor notou a reação positiva do público com o assunto. Dessa maneira, ele explica: “este texto dialoga muito com o tempo atual, a escolha se deu pela forma desperta a curiosidade do leitor”.

Críticas bem-humoradas marcam presenças nas páginas, e o olhar parcial dos dois lados é essencial para a leitura. “Com certo orgulho, eu digo: não me rendi a falar apenas o que o público deseja. Na obra, faço críticas a governos antigos e aos atuais, entre outros temas que debati de forma justa” ele conclui.

A mala é uma das crónicas que o André exemplifica como “sacada genial”. O texto irônico conta a história de uma pessoa que pretende comprar uma mala. A procura pelo objeto se dá até o fim do texto, momento que o leitor descobre o sentido duplo da sátira. O escritor utilizou a expressão “mala sem alça” e o sentido variado das palavras para escrever o texto e fazer referências à política do Brasil e seus estereótipos.

A escolha do local do lançamento foi fácil: André é um brasiliense de carteirinha que ama um bom boteco na Asa Norte. “A literatura, apesar de séria, é simples” ele conta. A Pinella da 408 Norte é acessível ao público e um lugar frequentado pelo próprio escritor. O lançamento reunirá bons leitores, música ao vivo e bebida gelada.

