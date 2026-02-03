Amanda S. Feitoza

Professora brasileira é eleita a mais influente do mundo

A professora Débora Garofalo, conhecida por levar tecnologia e robótica às periferias de São Paulo, foi eleita pela instituição Varkey Foundation como a professora mais influente do mundo na segunda-feira (2/2), durante cerimônia realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A categoria inédita foi criada para destacar professores cujo impacto ultrapassa o ambiente da sala de aula. A escolha do professor mais influente do mundo é feita por um comitê da fundação. Ao Correio, Débora afirmou que não se inscreveu para a premiação. “Isso torna tudo ainda mais especial, porque é um reconhecimento espontâneo”, disse.

“Para mim, é uma grande alegria, porque celebra toda uma trajetória em prol da educação. Mais do que isso, é poder dar voz aos estudantes e aos professores e mostrar que é possível levar a nossa educação ao mais alto nível”, acrescentou a professora.

Débora relatou, ainda, que foi pega de surpresa com o convite para a viagem. “Fui surpreendida com um convite no sábado, às 2h da manhã, da Fundação Varkey, pedindo que eu fosse até Dubai”, relatou.

Segundo ela, as informações repassadas inicialmente foram limitadas. “Não deram detalhes. Apenas disseram que eu precisava estar lá para um reconhecimento”, afirmou. A professora disse que não tinha conhecimento de que seria a principal homenageada da noite.

Durante o jantar de gala, os organizadores começaram a apresentar sua trajetória na educação. “Pediram para que eu me levantasse para receber esse prêmio, uma iniciativa da Varkey Foundation, uma categoria nova chamada Global Teacher Influencer, pelo reconhecimento do meu trabalho e da minha influência no mundo”, contou.

Trajetória

Débora Garofalo já teve sua trajetória retratada em reportagem especial do Correio e integra o grupo de educadores brasileiros reconhecidos internacionalmente. Ela é vencedora de mais de 20 prêmios na área educacional, incluindo o Global Teacher Prize, considerado o “Nobel da Educação”, e segue atuando na rede pública de ensino.

A relação da professora com a Varkey Foundation teve início anos antes do reconhecimento mais recente. Em 2019, Débora se tornou a primeira mulher latino-americana a chegar à final do Global Teacher Prize, ficando entre os dez melhores professores do mundo. A indicação teve como base o projeto Robótica com Sucata, desenvolvido na rede pública de São Paulo, que propõe o ensino de tecnologia e pensamento computacional a partir do reaproveitamento de materiais descartados.

Além da atuação profissional na educação pública, toda a formação acadêmica de Débora foi realizada em escolas públicas. Em entrevista ao Correio, em setembro de 2025, ela contou que cursou a educação básica no extremo sul da capital paulista, próximo ao Autódromo de Interlagos. A experiência, segundo a professora, foi determinante para suas escolhas profissionais. “Aquela escola foi muito marcante para mim. Apesar de ficar em um local isolado, os professores tinham uma atenção muito especial com a gente e com a escola”, relembrou.

Em 2008, a professora decidiu se dedicar exclusivamente à educação. “Era uma forma de devolver um pouco de tudo o que eu tive”, explicou. A escolha por lecionar em escolas da periferia também foi intencional. “Eu entendia que esses meninos e meninas tinham voz e que eu precisava mostrar que a educação transforma vidas”, afirmou.

Com o avanço do trabalho, os estudantes passaram a desenvolver protótipos como barcos, carros e aviões, além de criar soluções para problemas enfrentados pela comunidade. Entre os projetos desenvolvidos estão um sensor de movimento para a cadeira de rodas de uma estudante com deficiência motora, um temporizador para economia de energia na escola e a montagem de uma rede elétrica sustentável em uma região afetada por quedas constantes de energia devido a ligações irregulares.

