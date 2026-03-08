Professora estimula meninas negras a seguir carreira na área de ciência

SS Sofia Sellani*

Professora Anita Canavarro está à frente do projeto Investiga menina, que incentiva estudantes, sobretudo negras, a escolherem carreiras voltadas para a ciência - (crédito: Arquivo Pessoal)

Há 15 anos, o projeto Investiga Menina vem mudando a realidade de diversas adolescentes no estado de Goiás. Criado por Anita Canavarro, professora titular do Instituto de Química da Universidade Federal do Goiás (UFG), o objetivo é incentivar meninas, sobretudo negras, a escolherem carreiras voltadas para a ciência. A ideia é que as alunas interessadas em fazer iniciação científica saiam da escola “inseridas” na área desde o ensino médio, agregando valor ao currículo das futuras profissionais.

Fornecendo acompanhamento pedagógico em sala de aula nas disciplinas de química, física, biologia e matemática para as turmas de ensino médio, apesar de fornecer apoio para todos os estudantes, as 100 bolsas disponíveis são para meninas negras. A ideia é trazer especialistas negras da contemporaneidade para complementar os conteúdos.

Assim, a página no Instagram @investigamenina também conta com materiais complementares e vídeos institucionais de cientistas para contar sobre a carreira dela e divulgar trabalhos. Hoje, o projeto atende cerca de 4 mil estudantes da escola básica do estado de Goiás e conta com cerca de 170 pessoas envolvidas.

Nascida na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, Anita Canavarro sempre esteve envolvida com a ciência e com a ideia de transformar vidas de crianças e jovens “parecidas” com ela. Antes de ser professora, trabalhava com tratamentos de doenças negligenciadas para a população negra, e depois decidiu que estava na hora de ir para a docência. “Foi uma maneira de contribuir com a sociedade brasileira, uma vez que a docência e o estudo mudaram a minha vida”, disse. “Ajudar essas meninas a projetar carreiras é muito gratificante, principalmente quando o currículo científico é um currículo baseado na descoberta de homens brancos.”

Segundo a professora, a presença de mulheres na ciência é essencial, já que agrega valor e deixa de partir de uma visão única e masculina. “Se você enxerga os dados a partir de visões só de homens, essas visões são empobrecidas, já que representa um grupo único da população brasileira”, relatou.

O sonho de Anita, agora, é continuar tendo financiamento para manter a estrutura e parcerias “de pé”. Para a professora, o apoio que recebe de toda a equipe é fundamental. “Agradeço a todos que trabalham comigo, sem essa equipe eu não poderia conduzir as pesquisas.”(SS)

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá