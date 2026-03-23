Amazon abre vagas para trainee em operações com salário de R$12 mil

Victor Rogério*

Vagas estão disponível em várias cidades do país - (crédito: Dusan Petkovic / Reprodução Freepik)

A Amazon está com inscrições abertas para o programa trainee, voltado à área de operações logísticas. Podem participar estudantes formados nos últimos dois anos ou com previsão de conclusão até o início de 2028 nos cursos de graduação em engenharia, matemática, estatística ou áreas correlatas. As inscrições podem ser feitas pelo site Amazon Jobs.

Os participantes atuarão nos Centros de Distribuição da Amazon e terão a oportunidade de liderar equipes e trabalhar em ambientes dinâmicos. O programa também proporciona vivência prática em gestão, tomada de decisão e resolução de problemas, com contato direto com tecnologias avançadas e projetos globais.

As vagas estão disponíveis nas cidades de Guarulhos (SP); Osasco (SP); Cajamar (SP) e Natal (RN). Os benefícios do programa incluem: salário-base de aproximadamente R$12 mil por mês; pagamentos de adesão no primeiro e segundo ano; participação em ações da empresa (RSUs); atuação em uma empresa global com projetos e conexões internacionais; desenvolvimento acelerado em liderança e gestão de operações; experiência prática em ambientes dinâmicos e com uso de tecnologia e inteligência artificial; possibilidade de crescimento e progressão de carreira dentro da companhia; ambiente de trabalho diverso, inclusivo e com foco em inovação.

Entre as habilidades desejáveis pela empresa, estão boa comunicação verbal e escrita; habilidade em liderança e relacionamento interpessoal; conhecimento em Pacote Office e ferramentas de tecnologia/IA; inglês intermediário (B2+) ou superior.



