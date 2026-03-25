Fiocruz abre curso gratuito em direitos humanos e inclusão

Victor Rogério*

Candidatos com graduação podem se inscrever até 30 de março na plataforma SIGA LS, da Fiocruz - (crédito: Reprodução / Freepik)

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) abriu processo seletivo para curso gratuito de especialização em direitos humanos, acessibilidade e inclusão. A formação é destinada especialmente a pessoas com deficiência e interessados pela tema, desde que tenham concluído curso superior em qualquer área. A iniciativa visa estimular reflexão crítica sobre desafios enfrentados por grupos historicamente excluídos. Podem se inscrever também candidatos com diploma de graduação em qualquer área, até 30 de março. As inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma SIGA LS.

O curso também busca participantes que atuem ou pretendam atuar em áreas relacionadas a políticas públicas, controle social, intersetorialidade e cuidado em saúde. O edital, publicado em 10 de março de 2026, prevê a oferta de 30 vagas para a nova turma da pós-graduação lato sensu. Desse total, 20 vagas são destinadas à ampla concorrência. Outras 10 vagas são reservadas para ações afirmativas, contemplando candidatos negros, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans, conforme as políticas institucionais da Fiocruz.

Como se inscrever

O processo seletivo terá duas etapas eliminatórias. A primeira consiste na análise documental do currículo e da carta de intenção enviada pelo candidato.

A segunda etapa envolve uma arguição oral realizada de forma remota, na qual serão avaliados o interesse do candidato pela temática do curso e sua experiência ou atuação na área de direitos humanos e acessibilidade

A especialização possui carga horária total de 700 horas e será realizada na modalidade presencial. Algumas atividades podem ocorrer de forma remota ou híbrida, com apoio de plataformas digitais utilizadas pela instituição.

Durante o curso, os participantes terão contato com debates sobre direitos humanos, acessibilidade, políticas públicas e inclusão social, sempre com foco na articulação entre saúde e cidadania.



