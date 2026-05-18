Grupo L'Oréal abre 25 vagas de emprego para profissionais com deficiência

IV Ian Vieira*

As oportunidades de emprego na área comercial são exclusivas para pessoas com deficiência - (crédito: Divulgação/Grupo L´Oreal)

O Grupo L'Oréal anuncia a abertura do processo seletivo L'Oréal Recruta Diversidades, programa voltado à profissionais com deficiência. Ao todo, são 25 novas oportunidades na área comercial de campo para todas as regiões do Brasil. O projeto faz parte da estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia e será conduzido pela Page PCD. As inscrições estão abertas até 29 de maio e podem ser realizadas por meio do site do projeto.

A escolha pela área comercial é intencional, pois é o setor em que a representatividade de pessoas com deficiência (PCDs) ainda é menor no mercado de beleza no Brasil, com impacto imediato na carreira e na renda desses profissionais. Na última edição, 28 profissionais foram integrados pelo programa.

De acordo com o diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo L'Oréal no Brasil, Eduardo Paiva, o Recruta Diversidade não é cota. “É a prova de que o pipeline de talentos com deficiência existe. O que faltava era um processo seletivo desenhado para encontrá-los. Em quatro anos de programa, a taxa de permanência dos contratados supera 85%. Isso não é inclusão por decreto, é inclusão por resultado”, explicou.

O processo seletivo do Recruta Diversidade tem etapas adaptadas, acessibilidade garantida em cada fase e acompanhamento especializado pela consultoria Page PCD. O programa é parte integrante da governança do Grupo L'Oréal no Brasil e da estratégia One L'Oréal, que integra comunicação, cultura e negócios em uma única narrativa de impacto, com compromisso em cinco causas: Étnico-Racial, PCDs, LGBTQIAPN+, Gênero e Gerações.



Para a analista de educação na L'Oréal e participante da edição de 2025, Luana Dantas, a experiência foi além da contratação. "Mudei de estado para trabalhar aqui e a L'Oréal foi a primeira empresa em que minha deficiência não foi vista como um problema a resolver, mas como parte da diversidade que torna o time mais forte. Isso muda o que você aceita como normal”, disse.

O consultor de vendas contratado em 2024 pelo programa, Josué Bomfim comentou sobre a experiência de ser contratado pelo programa. "Posso afirmar com muita certeza que, em 40 anos de carreira profissional, pela primeira vez me sinto respeitado, acolhido e motivado diariamente a evoluir como pessoa e como profissional”, afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá