Senac-DF abre 5 mil vagas com foco em IA e tecnologia

Nathallie Lopes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) - (crédito: Reprodução/Senac DF)

O Senac-DF abre, nesta sexta-feira (15), 5 mil vagas para cursos de educação profissional e ensino superior no segundo semestre de 2026. A oferta inclui cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação e vagas para o Programa Jovem Aprendiz em diversas regiões administrativas do Distrito Federal.

Do total de oportunidades, 3.960 serão destinadas a bolsas de estudo integrais. Segundo a instituição, serão ofertadas 2.253 vagas para cursos livres, 1.775 para o Programa Jovem Aprendiz, 539 para cursos técnicos, 273 para graduação e 120 para pós-graduação.

Entre os destaques da nova oferta estão cursos voltados para tecnologia e inovação, como Desenvolvedor de Games, Office 365 com Inteligência Artificial e Assistente de Tecnologias da Informação. A programação também contempla cursos nas áreas de saúde, gastronomia, moda e beleza.

Segundo o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a instituição vem ampliando a presença da tecnologia em diferentes níveis de formação, desde cursos rápidos até graduação e pós-graduação.

“É uma área que necessita de muita mão de obra, e o Senac vem lançando esses títulos para ocupar essa lacuna”, afirmou.

De acordo com o diretor, o Programa Jovem Aprendiz terá 1.775 vagas no segundo semestre e deve levar o Senac-DF a alcançar 7,8 mil matrículas na modalidade em 2026.

“De cada 100 alunos do Jovem Aprendiz, 91 têm iniciação no mercado de trabalho após o curso”, disse, ao citar dados da Pesquisa Nacional de Acompanhamento de Egressos do Senac.



Corrêa também destacou que a oferta de cursos é baseada em três pilares: estrutura tecnológica, conexão com o mercado de trabalho e inclusão por meio das bolsas de estudo.



“O ingresso no mercado, a vivência prática e a política de bolsas permitem que mais estudantes possam iniciar ou se requalificar profissionalmente”, ressaltou. Os cursos serão distribuídos entre unidades e polos do Senac-DF em regiões como Taguatinga, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Brazlândia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria e São Sebastião.

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do Senac-DF, onde também estão disponíveis informações sobre cronograma e detalhes dos cursos ofertados.

Os requisitos de idade mínima e escolaridade dos candidatos variam de acordo com o curso escolhido. Além disso, os cursos são gratuitos para quem tem renda per capita familiar de até dois salários-mínimos federais por pessoa.

Candidatos bolsistas podem fazer até dois cursos ao mesmo tempo, desde que sejam cursos, dias e horários diferentes.