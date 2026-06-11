Escola de Negócios gratuita do IFB atendeu mais de 200 pessoas

JP João Pedro Resende de Carvalho

Com cursos gratuito para empreendedores do Distrito Federal, a Enedes integra conhecimento, tecnologia, além de oferecer consultoria especializada. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na manhã desta quinta-feira (11/6), o Instituto Federal de Brasília (IFB) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) apresentaram os números dos atendimentos da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social do IFB (Enedes). Com cursos gratuito para empreendedores do Distrito Federal, a Enedes integra conhecimento, tecnologia, além de oferecer consultoria especializada.

Ao todo, foram mais de dois mil empreendedores capacitados e os números mostram que a Enedes contribuiu em 56% na evolução digital dos negócios atendidos. Ao aderir um dos serviços oferecidos pela escola, o empreendedor recebe acompanhamento integral por 12 meses, sendo obrigatório o percurso de cinco etapas: iniciando pelo diagnóstico do negócio, passando pela precificação, marketing e gestão de pessoas; e finalizando com a criação do plano de negócios. Por dia, são atendidos pelo menos cinco consultorias presenciais e, na plataforma online, outras mil pessoas são capacitadas simultaneamente.

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Inaugurada em dezembro de 2025, o ganho para a população da capital federal foi a partir de fevereiro deste ano, com o oferecimento de 12 programas estratégicos como estúdio audiovisual e agência de marketing. Nos números apresentados, foram ofertadas 266 consultorias empresariais e a em oficinas e eventos a Enedes atendeu mais de 700 pessoas.

Contando com um time de 42 consultores, os serviços da escola são abertos à população em geral com ou sem empresa formalizada. Com uma estrutura de mais de 1 mil metros quadrados, a escola é parceria do IFB com a ABDI, que investiu R$ 11,5 milhões na implantação.

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Para participar da Enedes, o interessado deve se inscrever gratuitamente em qualquer curso do IFB Digital — plataforma online da escola, que oferece mais de 20 horas em seis eixos: marketing, finanças, gestão empresarial, gestão de pessoas, tecnologia e direito. Após a conclusão do curso, o empreendedor por participar consultoria, coworking ou solicita exposição de produto pelo site enedesifb.com.br.

O sonho e a realidade

A escola surgiu do olhar da doutora em psicologia e professora do Instituto Federal de Brasília (IFB), Carla Simone Castro da Silva. Após ver uma mãe vendendo salgadinhos no sinal, a docente escreveu o projeto em uma noite e, no dia seguinte, levou a ideia à diretora do Câmpus Brasília.

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O sonho da professora e, hoje coordenadora-geral da escola mudou a vida de pessoas como a estilista Kelly Emanuelle Andrade Soares, 37 anos. Empreendendo há 20 anos no segmento de moda, a piauiense teve que fechar o ateliê e recomeçar do zero durante a pandemia da covid-19. "Foram anos muito difíceis, tentando reconstruir o negócio por meio de parcerias, vendas on-line e diferentes estratégias", conta.

O sonho da professora Carla Simone Castro, que hoje é coordenadora-geral da escola, mudou a vida de pessoas como a estilista Kelly Emanuelle Andrade Soares, 37 anos (foto: Divulgação/Fernanda Vitória Queiroz)

A virada começou no curso de eventos do IFB e em desfiles realizados no Câmpus com o incentivo da coordenadora do curso, Juliana Viegas. Foi em um deles que a estilista foi convidada para integrar o Lab Varejo da Enedes.

"Encontrei muito mais do que um espaço físico. Encontrei estrutura profissional, vitrine, coworking, espaços de atendimento e uma localização estratégica", afirma a estilista. No mês passado, atendeu cerca de 40 clientes somando assessoria de moda e encomendas, e está ampliando a equipe.

Quem empreende sozinho e pensa em desistir ela aconselha: "Sonhar grande não é o desafio. Não desista do seu negócio. Busque apoio e siga em frente", ressaltou.

A coordenadora-geral, citou ainda o caso de uma empreendedora de cosméticos que acumulava prejuízo há três anos sem perceber. "Ela pagava para trabalhar. Os consultores da Enedes refizeram a precificação dos produtos com uma ferramenta própria de cálculo de custos”, ressaltou.

No entorno de Brasília

Para alcançar quem está longe da Asa Norte, a Rota Empreendedora, ônibus-escola da Enedes equipado com sala de aula, conectividade e recursos audiovisuais, visita uma região administrativa do DF por mês.

O cronograma ainda não é fixo e, a próxima parada é divulgada no site enedesifb.com.br e no Instagram @enedes.ifb. Até agora, o veículo passou por Ceilândia, pela Feira da Torre e por São sebastião e atendeu 280 pessoas, 64% delas mulheres.

O convênio com a ABDI termina em junho de 2027, e a escola já busca novos parceiros. O diretor de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Randal Farah afirma: "O grande diferencial é estar dentro do IFB, com doutores, pesquisadores e especialistas elevando a qualidade da intervenção, além de oferecer atendimento gratuito a qualquer pessoa que queira empreender ou qualificar seu negócio".

Anote

Enedes — Escola de Negócios e Desenvolvimento Social do IFB

SGAN 610 Norte — IFB Câmpus Brasília

Inscrições e agendamento: enedesifb.com.br | ifbdigital.com.br | enedes@ifb.edu.br

Instagram: @enedes.ifb