Mesmo com deficit de servidores, pedidos de concursos ficam de fora das autorizações

JP João Pedro de Lara Resende

Raquel Serpa, 42 anos, aguarda nomeação - (crédito: Acervo pessoal)

A rotina de Joana*, de 29 anos, é a mesma há dois anos: estudar para um concurso que ainda não foi autorizado.

Há a vaga: o Ministério da Saúde solicitou 7.027 ao governo neste ano. Há o cargo, há a necessidade. O que não existe é o edital, e ninguém sabe quando ele vai sair.

Então, ela estuda assim mesmo. Divide as horas entre o trabalho e os livros, sem data, sem banca, sem prova marcada. “A preparação exige constância. Procuro focar nas disciplinas básicas e nos conteúdos que historicamente são cobrados, para chegar mais preparada quando o concurso for autorizado”, diz a concurseira.

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Ela não está sozinha. Neste ano, os órgãos do Executivo solicitaram mais de 20 mil vagas ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Foram autorizadas 426.

Nessa espera, há duas filas, e Joana está em ambas. A primeira é do governo: vai do pedido do órgão à autorização e decide se o concurso existe. A segunda é do candidato: vai da autorização à posse e define quando ele vira emprego.

Quem decide

Todo mês de maio, os órgãos federais fazem a mesma conta. Levantam quantos cargos estão vagos e enviam o pedido ao MGI. O prazo, 31 de maio, não é aleatório: pela Instrução Normativa nº 2/2019, o pedido feito num ano concorre ao Orçamento do ano seguinte. As 426 vagas deste semestre respondem a pedidos de 2025, amparados no Orça- mento de 2026. Os do INSS e da Saúde, feitos neste ano, só terão resposta com o Orçamento de 2027 — rito que o ministério confirmou ao Correio.

Entre o que se pede e o que sai, há um funil. A Controladoria-Geral da União (CGU) solicitou 500 vagas e recebeu apenas 60. O Banco Central pediu 560 e obteve 170. “Não há automatismo. São etapas jurídicas e administrativas distintas”, explica ao Correio João Leles, professor do IMP Concursos. Segundo ele, carreiras de arrecadação, fiscalização e controle costumam sair primeiro. Órgãos de outras áreas esperam mais.

O padrão aparece no painel do MGI: todas as vagas autorizadas em 2026 estão nos grupos econômico e de governo. Nas áreas social e de infraestrutura, nenhuma.

O maior pedido

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem mais de 23 mil cargos vagos, segundo o Painel Estatístico de Pessoal do próprio MGI. O último concurso para técnico do seguro social, de nível médio, foi em 2022. Este ano, o instituto solicitou 10 mil vagas, sendo 8.501 para técnico e 1.499 para analista.

Cargo vago não é vaga

Não saiu nenhuma. O que o instituto conseguiu foi outra coisa. Em 2026, o governo autorizou 460 nomeações de analistas do seguro social aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), 160 delas acima do previsto no edital. Não são vagas novas: são aprovados de um concurso anterior sendo chamados. De técnico, o cargo de maior falta, nada.

O governo pondera que cargo vago não é vaga a preencher: dos 232 mil vagos no Executivo, 92% decorrem de aposentadorias, e nem todos serão repostos. Ainda assim, foi o próprio INSS que pediu as 10 mil vagas.

Passar não basta

. (foto: Valdo )

Ser autorizado não é ser aberto. Após a portaria, o órgão tem seis meses para publicar o edital, e a primeira prova só ocorre dois meses depois. Autorização neste ano, portanto, não significa prova neste ano. E, mesmo aprovado, o candidato depende de nova autorização do MGI para ser nomeado, condicionada ao orçamento: passar não garante ser chamado.

O tamanho da espera consta nos números do próprio governo. Pelo painel de provimentos do ministério, entre a autorização de um concurso e a autorização para nomear os aprovados passam, em média, 1 ano, 5 meses e 9 dias. Na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 4 anos, 1 mês e 25 dias. Um concurso autorizado neste mês, por essa média, só chega à fase de nomeação no fim de 2027.

É nessa fila que vive Raquel Araújo Serpa, de 42 anos, mãe de uma menina de 6 anos. Aprovada em cadastro reserva no concurso do Superior Tribunal Militar (STM), aguarda a nomeação e concilia o trabalho integral com os estudos. “Estudo de madrugada, no horário de almoço e à noite”, conta.

Segundo o MGI, quem fica no cadastro reserva tem apenas expectativa: a convocação é decisão da administração, condicionada ao orçamento. Raquel sabe disso. “Só é hora de parar quando tomar posse”, resume.

O limite e a lei

A justificativa oficial para a fila é o limite fiscal. Em resposta ao Correio, o MGI afirma que mantém “o compromisso de atuar para a recomposição da força de trabalho da Administração Pública Federal, sempre em observância à legislação vigente e à disponibilidade orçamentária”.

A Lei Orçamentária de 2026, sancionada em janeiro, fixa o teto desse gasto, o que é diferente de autorizar concurso: ela diz quanto o governo pode gastar com pessoal no ano, não quais editais saem. Desse teto, que prevê 79,8 mil provimentos no Executivo, 36,9 mil — quase metade — são gratificações destinadas a servidores em atividade, e não vagas de concurso novo, segundo o ministério.

Em 31 de março, quatro meses antes de o pedido do INSS ficar sem resposta, foi sancionada a Lei nº 15.367, que reestrutura carreiras de mais de 200 mil servidores e cria 24 mil cargos, a maior parte na educação. Custo estimado: R$ 5,3 bilhões em 2026 e R$ 5,6 bilhões em 2027 e 2028.

“Prioridades”

Para o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), que reúne auditores, diplomatas e gestores, o problema não é só de caixa. “Há limitações fiscais, mas também há escolhas políticas. O orçamento expressa prioridades”, afirma a entidade ao Correio. O fórum sustenta que a defasagem supera 100 mil postos. O Executivo tem hoje 564,7 mil servidores ativos, segundo o painel do MGI.

O governo não contesta a escassez. Em entrevista ao CanalGov, em 2 de abril, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que, entre 2016 e 2022, houve saída líquida de mais de 70 mil servidores. “Estamos muito longe de ter uma máquina inchada. Ao contrário”, disse. A resposta do ministério é o que autorizou desde 2023: 16.590 vagas em 86 órgãos. No mesmo período, foram 62.900 contratações temporárias, a maior parte no IBGE. Reconhece a falta, portanto, e, ainda assim, a fila não anda.

Quem ainda espera

Bianca da Silva Borges, 26 anos, estuda há dois anos para a CGU. Em junho, o concurso foi autorizado, e ela soube pela imprensa, no trabalho. O alívio durou pouco: a Controladoria havia pedido 500 vagas, e ela vai disputar 60. “A gente espera muitas vagas e vem metade, ou até menos”, diz.

Joana continua estudando para um concurso que ainda não foi autorizado. Raquel continua estudando de madrugada, à espera de uma nomeação que depende do orçamento. Bianca vai disputar 60 vagas.

As três esperam a mesma resposta: que o governo diga quando.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá