Concurso da CGU 2026 foi autorizado e conta com 60 vagas de Auditor

Um novo concurso para a Controladoria-Geral da União (CGU) foi oficialmente autorizado com 60 vagas para Auditor Federal de Finança e Controle. O aval foi divulgado no Diário Oficial da União e prevê a publicação do edital em até seis meses, contados a partir da publicação da portaria, ou seja, até 24 de dezembro de 2026.
Já as provas deverão respeitar um intervalo mínimo de dois meses após a divulgação do edital. Caso a CGU utilize todo o prazo previsto, as avaliações poderão ocorrer a partir de fevereiro de 2027.
O cargo exige escolaridade de nível superior, podendo contemplar diferentes áreas de atuação; com salário em torno de R$20 mil. Serão 39 vagas disponíveis para a ampla concorrência, 15 direcionadas a pessoas negras, 3 para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.
Segundo informações divulgadas pela Unacon Sindical, o concurso ainda poderá convocar até o dobro de aprovados durante o prazo de validade, caso haja autorização para provimento adicional e disponibilidade orçamentária, permitindo até 120 nomeações.
O último concurso da CGU aconteceu em 2021, sob organização da FGV. Nesta avaliação, os candidatos enfrentaram duas etapas de provas, sendo elas provas objetivas e discursivas, ambas com caráter eliminatório e classificatório.
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