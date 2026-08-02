Residência médica: confira editais e dicas de preparação para a seleção

GS Gabriela Santos*

Representação de estudantes de medicina em sala de aula, com base na nota oficial divulgada pela Associação Médica Brasileira, em relação ao resultado do Enamed 2025 - (crédito: Whisk/Google IA)

O fim do internato para os estudantes de medicina é uma fase de muita expectativa, e a ansiedade de quem busca a residência aumenta enquanto os editais se aproximam. Além da organização da rotina de estudos para um processo seletivo de residência médica, ficar atento aos prazos de divulgação dos editas e da realização das provas é fundamental para os universitários. “A rotina está bastante intensa, especialmente nesta reta final. Isso exige organização para manter a constância nos estudos e conseguir cumprir as metas que estabeleço diariamente”, relata Gustavo Henrique Carreiro dos Santos, estudante do 12°semestre do curso de medicina da Universidade Católica de Brasília (UCB).

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O Exame Nacional de Residência (Enare) é um dos maiores processos seletivos do Brasil, funciona com um “Enem” da residência, no qual uma nota pode ser aplicada em diversas instituições. A prova está prevista para 13 de setembro deste ano, e a expectativa é atrair milhares de candidatos. Para o professor e coordenador pedagógico do curso preparatório Estratégia MED, o médico radiologista pela Universidade de São Paulo (USP-SP) Joshua Araújo Viana quem busca uma vaga no Enare 2027 deve priorizar as matérias para estudo. “Neste momento, o foco deve ser prioritariamente a prova teórica, já que ela é o principal determinante da aprovação e não há previsão de análise curricular para as vagas de acesso direto”, afirmou ao Correio.

Gustavo Carreiro: organização para manter a constância nos estudos (foto: Arquivo Pessoal)

Na visão dos estudantes, a tendência de unificar cada vez mais acaba gerando maior pressão para os candidatos. Para Leonardo Barros Bandos, estudante do 12° semestre de medicina na UCB, a avaliação unificada tem seus prós e contras. “Pode facilitar em questões como custos e logística. Contudo, há possibilidade de uma edição ter questões que desviam muito do padrão ou de realizar a prova em um dia ruim.

Leonardo Barros: unificação tem seus prós e contras (foto: Arquivo Pessoal)

Novidades e dicas

A grande novidade para este ciclo preparatório gira em torno do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A partir de 2027, a avaliação passará a ser realizada semestralmente, partindo do método de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) direcionando-o para os cursos de medicina. O Enamed unificou essas avaliações, substituindo integralmente a primeira fase teórica do Revalida e a prova objetiva de acesso direto do Enare. Essa padronização submete médicos formados no Brasil e no exterior os mesmos critérios, exigindo o exame para a obtenção do CRM para os novos ingressantes. Organizado pelo Ministério da Educação (MEC) e conhecido popularmente como o “Enem da Residência”, o Enare continuará centralizando milhares de vagas em instituições de todo o Brasil por meio de uma única nota.

Diante desse cenário de transição e da crescente relevância das provas nacionais, os candidatos precisam adotar uma estratégia de preparação que equilibre o foco geral e o direcionamento específico. O professor Araújo Viana orienta sobre como conduzir os estudos de forma eficiente. “A preparação ideal passa por uma estratégia equilibrada: construir uma base sólida para os exames nacionais, que ganham ca da vez mais importância, sem abrir mão de um direcionamento específico para a banca da instituição em que o candidato realmente deseja ingressar.” Ele também ressalta que os candidatos devem manter a preparação focada na instituição que mais deseja. “Cada banca possui características próprias, temas recorrentes e um estilo de cobrança que podem ser explorados de forma estratégica durante os estudos.”

Para realizar o sonho da residência médica, o estudante de medicina deve construir uma base sólida para os exames nacionais, que ganham cada vez mais importância, sem abrir mão de um direcionamento específico para abanca da instituição em que o candidato realmente deseja ingressar.

Provas em fase de divulgação de calendário

A prova objetiva unificada da Associação Médica do Paraná (AMP) para ingresso em março de 2027 está prevista para 1º de novembro de 2026, em Curitiba. O processo é organizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a prova serve como primeira etapa para cerca de 30 a 40 hospitais participantes em todo o estado do Paraná.

Outras instituições de peso cujos editais e inscrições devem ser acompanhados de perto: Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais, o (PSU-MG) é maior exame de residência médica do estado e tem data prevista para a aplicação da prova objetiva: 22 de novembro e tem como banca organizadora a Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (Aremg). Na última edição, o processo contou com a participação de 91 instituições e ofertou mais de 1.300 vagas. O processo seletivo para o câmpus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP-RP) deverá ter edital divulgado em setembro e aprova objetiva deve ser aplicada em dezembro as bancas são Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência (Fusp) em conjunto com a Comissão de Residência Médica (Coreme).

Para acompanhar

Para o professor Joshua Araújo Viana candidato deve priorizar as matérias para estudo (foto: Arquivo Pessoal)

Além do Enare, outras instituições também são o alvo de diversos médicos. A Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma-MG) está com inscrições abertas até 26 de agosto, pelo portal oficial da Feluma Concursos. A prova objetiva ocorrerá em 27 de setembro, em Belo Horizonte (MG). O processo unificado seleciona médicos residentes para o Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM), Biocor Instituto e Centro Oftalmológico de Minas Gerais.

O Hospital Sírio-Libanês oferece vagas em São Paulo e Brasília. As inscrições vão até 14 de agosto de 2026 no portal da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), com taxa de R$ 680. A prova objetiva ocorrerá em 27 de setembro de 2026. O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) no Rio de Janeiro, publicou o processo seletivo com 71 vagas. As inscrições vão até 31 de agosto, com taxa de 320 reais. A prova está marcada para 8 de novembro. Todo o processo é feito pelo site de concursos da Marinha. O professor Joshua Araújo também alerta que, com a publicação dos editais, não há espaço para um estudo disperso. “A melhor estratégia é uma preparação focada, baseada na análise do perfil das provas, na revisão dos temas mais frequentes e na resolução direcionada de questões.”

»ENTREVISTA

Rommel Madruga Lima Costa vice-presidente do CRM-DF

. (foto: Arquivo Pessoal)

O desafio da realização da residência médica é o tema da entrevista do vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) Dr. Rommel Madruga Lima. A qualidade da formação dos médicos e a saúde mental são alguns dos temas acompanhados pelo Conselho no Distrito Federal.

Como o CRM-DF avalia o atual cenário da residência médica no Distrito Federal?

A residência médica é reconhecida como o padrão-ouro da formação do médico especialista e exige programas estruturados, preceptoria qualificada, supervisão efetiva e cenários de prática capazes de proporcionar aprendizado seguro e progressivo. Ao mesmo tempo, o Distrito Federal reflete um desafio presente em todo o país: o número de médicos que concluem a graduação cresce em ritmo superior à expansão das vagas de residência médica.

O que o candidato que está lendo os editais para 2027 encontrará de diferente em relação aos anos anteriores?

A principal novidade para os programas de residência médica de acesso direto é a integração entre o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e o Exame Nacional de Residência (Enare). Pela nova sistemática, a etapa correspondente à prova objetiva do Enare para os programas de acesso direto passa a ser composta pela nota obtida pelo candidato no Enamed, não havendo aplicação de uma prova objetiva própria do Enare para essa modalidade. Essa mudança representa uma maior integração entre a avaliação da formação médica e o processo de seleção para a residência, tornando o percurso do candidato mais unificado. Entretanto, é importante destacar que as regras dos processos seletivos são definidas peloMinistério da Educação, pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e pelas instituições participantes, não cabendo ao CRM-DF estabelecer critérios de seleção ou participar da organização desses exames. O CRM- -DF acompanha essas mudanças com interesse institucional, pois a residência médica constitui etapa fundamental da formação do médico especialista. Embora o CRM não tenha ingerência sobre os processos seletivos, considera legítimo acompanhar toda iniciativa que possa repercutir na qualidade da formação médica e, consequentemente, na assistência prestada à população.

O CRM-DF possui algum programa de apoio ou diretriz voltada, especificamente, para a saúde mental e prevenção do burnout entre os médicos residentes da capital?

A saúde mental dos médicos e dos residentes é uma preocupação crescente em todo o país e constitui tema de grande relevância para o CRM-DF. Nos últimos anos, o Conselho tem desenvolvido iniciativas voltadas à valorização da saúde mental dos médicos, promovendo rodas de conversa, atividades de sensibilização, ações culturais e espaços de reflexão sobre temas como sofrimento psíquico, burnout e qualidade de vida profissional.

Qual é o principal conselho institucional do CRM-DF para o estudante de medicina que está buscando uma vaga para 2027?

A principal recomendação do CRM-DF é que o candidato compreenda a residência médica não apenas como um processo seletivo, mas como uma etapa fundamental da formação profissional. A escolha de um programa deve ir além do prestígio da instituição ou da especialidade pretendida, considerando principalmente a qualidade da formação oferecida, a existência de preceptorial.

* Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen