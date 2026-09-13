OAB-PR e Sebrae lançam programa gratuito com o que a faculdade não ensina

GS Gabriela Santos*

Thiago Ratton decidiu participar da experiência para aprimorar a gestão do escritório no qual é sócio - (crédito: Arquivo Pessoal)

A Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná (OAB-PR), em uma parceria inédita com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae-PR), lançou o projeto Incubadora de Escritórios de Advocacia. A ação conta com 3.200 advogados cadastrados e continua com inscrições abertas e gratuitas por meio do site oficial. Profissionais de outros estados também podem se inscrever para participar de todas as etapas formativas on-line.

O programa é voltado a apoiar advogados recém-formados e profissionais em fase inicial de carreira, na estruturação, gestão e consolidação de suas próprias bancas, oferecendo mentoria prática e suporte para a estruturação de novos escritórios em todo o estado. A iniciativa também é aberta a advogados em diferentes estágios profissionais, desde a advocacia jovem que monta seu primeiro escritório até a advocacia sênior que busca aprimorar a gestão de uma banca já consolidada.

Leia também:

De acordo com a diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, Maíra Fonseca, o objetivo principal do programa é fornecer ferramentas de gestão que vão além da formação jurídica tradicional. Ela explica que o conhecimento sobre gestão empresarial dentro de um escritório melhora o atendimento ao cliente. “O escritório também funciona como uma empresa que, embora precise respeitar regras éticas de promoção, busca atrair clientes por meio de um bom atendimento, pois experiências positivas geram indicações”, pontua.

Essa visão é compartilhada por Rafaela Boza, consultora de negócios do Sebrae-PR, ela reforça potencial transformador do projeto: “O objetivo do Sebrae é fomentar o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios no Brasil, e um escritório de advocacia, se bem orientado pode ter um excelente alcance e uma prestação de serviços de qualidade.”

O programa, que tem participação gratuita para advogados, é estruturado em oito etapas práticas. A jornada começa com a Trilha Técnica, desenvolvida em parceria com o Sebrae-PR, que consiste em 10 webinars semanais abordando temas essenciais como gestão empresarial, inovação, marketing jurídico ético, tecnologia e planejamento estratégico dentro do cotidiano da empresa. Na sequência, são realizados bootcamps presenciais em nove polos regionais do estado do Paraná, atividades dedicadas à consolidação prática dos conteúdos e à troca de experiências entre os profissionais.

Por fim, o programa conta com duas masterclasses exclusivas, sendo uma focada em planejamento estratégico e outra em pitch de vendas, esta última desenhada, especificamente, para preparar os advogados a apresentarem seus escritórios ao mercado, respeitando rigorosamente os limites éticos da advocacia. Entre essas etapas, serão distribuídos 30 mil reais em premiações em dinheiro.

A exemplo prático da Incubadora em atrair, inclusive, profissionais experientes, há o sócio do escritório Ratton Advogados Associados, Thiago Ratton. Ele decidiu participar da experiência para aprimorar a gestão do escritório. “A formação de que mais gostei até o momento foi sobre a precificação do serviço, entendi o que devo considerar ao calcular um valor justo para o cliente e para o prestador do serviço.” Para quem os interessados em obter mais informações e realizar a inscrição gratuita, o cadastro deve ser feito pelo site oficial do projeto no endereço incubadora.oabpr.org.br

* Estagíária sob a supervisão de Ana Sá*