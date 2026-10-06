Jornada de trabalho nos EUA vs. CLT no Brasil: entenda diferenças

Correio Braziliense

Quem recebe no regime CLT já tem o imposto pago pela empresa. No entanto, é importante declarar, até porque pode haver outros recebimentos. - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)

A recente polêmica envolvendo o político Mauro Mendes, que comparou o mercado de trabalho brasileiro ao norte-americano ao criticar o fim da jornada 6x1, trouxe à tona uma dúvida comum: quais são, de fato, as diferenças entre os dois sistemas? Enquanto o Brasil se baseia na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Estados Unidos adotam um modelo mais flexível e com menos garantias legais diretas.

Compreender essas distinções é fundamental para avaliar o debate. As regras sobre jornada, remuneração, férias e demissão variam drasticamente, impactando diretamente a vida do trabalhador e a dinâmica das empresas em cada país.

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CLT: o modelo brasileiro

No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) rege a maioria dos contratos. A jornada padrão é de até 44 horas semanais, geralmente distribuídas em oito horas diárias, com o vínculo formalizado pela carteira de trabalho assinada.

A legislação garante uma série de direitos, como 13º salário, férias remuneradas de 30 dias após um ano de serviço e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As horas extras devem ser pagas com um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Já a demissão sem justa causa exige o pagamento de verbas rescisórias, que incluem aviso prévio e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS.

O modelo dos Estados Unidos

Nos EUA, prevalece o conceito de at-will employment (emprego por vontade mútua). Isso significa que tanto o empregador quanto o empregado podem encerrar o contrato a qualquer momento e por qualquer motivo, desde que não seja ilegal (como em casos de discriminação). Por lei federal, não há obrigatoriedade de aviso prévio ou pagamento de multas rescisórias.

A remuneração é frequentemente calculada por hora, e a legislação federal não obriga as empresas a concederem férias remuneradas, licença médica ou feriados pagos. Tais benefícios costumam depender de acordos individuais ou das políticas internas de cada companhia. A lei federal determina o pagamento de horas extras para jornadas que excedam 40 horas semanais, mas há muitas categorias de trabalhadores isentas dessa regra.

Principais diferenças na prática

As duas abordagens refletem filosofias de trabalho distintas. O modelo brasileiro prioriza a segurança e a proteção do empregado, enquanto o norte-americano foca na flexibilidade e na liberdade de negociação entre as partes. Os pontos-chave que resumem essa distinção são:

Vínculo e demissão: No Brasil, o processo de demissão é mais burocrático e caro para o empregador. Nos EUA, a dispensa é mais simples e direta, oferecendo menos estabilidade ao trabalhador.

Remuneração: O salário mensal é a norma no Brasil. Já nos EUA, o pagamento por hora trabalhada é muito comum, o que torna a renda variável conforme a jornada cumprida.

Benefícios garantidos: Direitos como 13º salário, férias remuneradas e FGTS são obrigatórios no Brasil. Nos EUA, esses benefícios são diferenciais oferecidos pelas empresas para atrair talentos, não uma exigência legal.

Jornada de trabalho: Embora ambos os países tenham regras sobre horas extras, a CLT brasileira oferece uma rede de proteção mais ampla e com menos exceções do que a legislação norte-americana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.