Festa da firma: como equilibrar diversão e limites profissionais

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Servidores da empresa Bancorbrás comemoram anualmente os resultados de um ano de trabalho - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Por Ana Bispo Calisto*

As festas de fim de ano das empresas marcam o encerramento de um ciclo de trabalho e representam uma oportunidade para reunir equipes, celebrar conquistas e fortalecer vínculos entre colegas. Em meio a música, comida e descontração, porém, o ambiente corporativo ganha uma configuração diferente, o que exige atenção dos participantes. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a intimidade exagerada com gestores e situações de desrespeito estão entre os comportamentos que podem transformar a confraternização em um momento constrangedor.

Embora tenham caráter social, esses eventos são organizados pelas empresas e envolvem pessoas que mantêm relações profissionais ao longo do restante do ano. Por isso, a recomendação é aproveitar a ocasião sem perder de vista o respeito aos limites individuais e coletivos.

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Para Sérgio Garcia, head de Gente e Cultura do Grupo Bancorbrás, o excesso de consumo de álcool é uma das situações que mais exigem atenção. Segundo ele, o consumo excessivo pode alterar o comportamento dos participantes e provocar comportamentos inadequados. Nesses casos, a orientação é agir rapidamente para evitar que o episódio se transforme em um problema maior.

Outro cuidado apontado pelo especialista diz respeito ao nível de intimidade com gestores e integrantes da alta administração. A descontração da festa não significa que todos os limites profissionais deixam de existir. Até mesmo o registro de fotografias exige atenção, especialmente quando envolve outras pessoas e a divulgação de fotos. “É recomendado tirar fotos em grupo”, orienta Garcia, ao destacar a importância de ter cuidado com o uso da imagem dos colegas.

O que muda?

Lilian Santos, gerente de recursos humanos do Iesb (foto: Arquivo Pessoal)

Diferentemente do expediente, a festa permite interações mais espontâneas e descontraídas. Isso não significa, entretanto, que comportamentos inadequados devam ser tolerados. Para Garcia, a expectativa é de que os funcionários ajam naturalmente, mas mantenham o equilíbrio.

Lilian Santos, gerente de Recursos Humanos do Iesb, também destaca que a confraternização deve permitir que os funcionários se sintam mais à vontade para interagir. Segundo ela, o RH precisa respeitar a espontaneidade dos participantes, mas permanecer atento a possíveis excessos. Quando necessário, a orientação deve ocorrer com discrição, sem expor ou constranger os envolvidos.

Ainda assim, é importante diferenciar uma atitude inconveniente de uma situação que exige intervenção formal. Segundo Garcia, a avaliação deve considerar o contexto e, principalmente, a percepção de quem foi afetado. Relatos de agressividade, assédio ou desrespeito precisam ser ouvidos e analisados com atenção, sem que a empresa minimize o impacto da situação.

Quando há uma ocorrência, o RH pode atuar imediatamente, acionando a liderança responsável pelo funcionário. Em casos mais graves, a situação pode resultar na abertura de um processo administrativo, especialmente quando há violação do código de ética e conduta da organização. “Às vezes, o nosso olhar não traduz exatamente o impacto. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ouvir e entender a situação”, afirma.

Ele ressalta que eventuais ocorrências não devem ser confundidas automaticamente com a avaliação profissional do colaborador. Para ele, é necessário separar o contexto social do desempenho no trabalho, embora situações que envolvam violações de regras e de direitos devam ser devidamente apuradas.

Reconhecimento e pertencimento

Além dos cuidados com o comportamento, as confraternizações também desempenham um papel importante na cultura organizacional. Para Marly Vidal, diretora administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin, os encontros de fim de ano representam uma oportunidade de reconhecer trajetórias, agradecer o trabalho realizado e celebrar conquistas coletivas.

Segundo a executiva, esses eventos vão além de uma comemoração e funcionam como momentos de fortalecimento dos vínculos entre os colaboradores. A proposta é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e reconhecidas pela contribuição ao longo do ano. “As confraternizações de fim de ano têm um valor simbólico especial para o Grupo Sabin porque celebram a sua essência: as pessoas”, afirma.

A empresa também utiliza a ocasião para reforçar iniciativas de reconhecimento, como os Destaques Profissionais, os Cases Destaques do Grupo Sabin e o programa Meu Líder Vale Ouro, que valoriza lideranças responsáveis pelo desenvolvimento de novos profissionais.

Para Marly, o reconhecimento contribui para fortalecer o sentimento de pertencimento e a motivação das equipes. A confraternização também é uma oportunidade de aproximar funcionários de diferentes unidades e áreas, especialmente em organizações com atuação nacional.

Participação livre

Outro aspecto importante é garantir que a confraternização seja um espaço de acolhimento, sem pressão para que todos participem ou interajam da mesma maneira. A presença dos funcionários não deve ser tratada como obrigação, assim como o consumo de bebidas alcoólicas e a interação com superiores não podem ser impostos.

Garcia destaca que a participação deve ser voluntária, inclusive para os colaboradores mais tímidos ou que preferem permanecer em ambientes mais tranquilos. O papel dos gestores é incentivar a integração, mas respeitar a decisão individual. Lilian também considera fundamental que o convite seja percebido como uma oportunidade, e não como uma obrigação. Para ela, a organização deve conhecer o perfil dos colaboradores e respeitar suas diferenças e preferências.

No Grupo Sabin, segundo Marly, a preocupação com a inclusão envolve desde acessibilidade física até a comunicação durante a cerimônia. A disposição dos ambientes também pode favorecer a participação de diferentes perfis, com espaços para descanso, interação e dança.

Sem ultrapassar limites

. (foto: .)

Para quem pretende participar das confraternizações, alguns cuidados ajudam a evitar situações desagradáveis. A principal recomendação dos especialistas é manter a moderação durante todo o evento, especialmente no consumo de bebidas alcoólicas.

A gerente de recursos humanos do IESB, Lilian, aconselha que aproveitem o momento com leveza e naturalidade, buscando interagir com colegas e gestores sem deixar de respeitar os limites de cada pessoa.

Mais do que seguir regras de etiqueta, a orientação é compreender os limites das relações profissionais e lembrar que a descontração precisa ser compartilhada por todos.

No fim, a confraternização deve proporcionar um momento de celebração, reconhecimento e convivência. Para isso, o equilíbrio entre descontração e respeito é fundamental para que todos possam aproveitar a ocasião.

* Estagiária sob a supervisão de Ana Sá