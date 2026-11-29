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TRA-2911-artigo - (crédito: maurenilson)

Por Deborah Senne

Quem está terminando a graduação ou dando os primeiros passos em programas de estágio e trainee costuma ouvir de recrutadores e gestores mais experientes a mesma cartilha sobre ambição: entrar na empresa, entregar resultados acima da média e subir o mais rápido possível até conquistar uma posição de comando. Acontece que muitos jovens talentos têm demonstrado resistência às posições de Correio Braziliense liderança.

Logo, o mercado corporativo apressou-se em rotular essa recusa dos jovens da Geração Z aos cargos de gestão como desinteresse preguiça ou falta de ambição. No entanto, sob a ótica do design organizacional, esse movimento não reflete uma onda de apatia. Os jovens profissionais estão apenas verbalizando, com mais coragem e sem rodeios, o que as gerações anteriores toleraram em silêncio por décadas: rejeição a uma rotina de trabalho que adoece e sufoca.

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Uma pesquisa da consultoria Visier revela que 62% dos profissionais preferem não gerenciar pessoas, enquanto 91% dos entrevistados associam as funções de liderança a níveis alarmantes de estresse e jornadas extenuantes. Não por acaso, dados recentes da Deloitte, Serasa e outras pesquisas sobre saúde mental e esgotamento no ambiente de trabalho acenderam um alerta ao apontar que o pico do burnout caiu drasticamente para a faixa dos 25 anos.

Quando o jovem recém-saído da faculdade ingressa no ambiente corporativo sob forte sobrecarga operacional e observa seus gestores imediatos soterrados por reuniões inacabáveis e apagando incêndios diários, a conclusão é inevitável: a promoção passou a se parecer perigosamente com uma punição. Essa rejeição expõe a fragilidade de um modelo herdado do passado que estruturou a evolução profissional como uma escada inflexível de degraus lógicos e sequenciais.

Nele, a única maneira reconhecida de prosperar e ser valorizado financeiramente é deixar de lado a especialização técnica para assumir a gestão direta de equipes. Trata-se de uma distorção estrutural, pois exercer o cargo de analista ou especialista de forma brilhante não significa ter vocação ou desejo para liderar outras pessoas.

O design organizacional propõe romper com esse caminho ao estruturar carreiras fluidas e personalizadas. Para quem entra no mercado, isso significa valorizar com igualdade as trajetórias de liderança e de especialização técnica, abrindo espaço para participação em projetos estratégicos, movimentos laterais, mentorias e até experiências temporárias de liderança de times direta ou não, sem que o sucesso seja medido apenas pelo número de subordinados sob o organograma.

Para que a liderança volte a ser um objetivo inspirador, e não uma ameaça à saúde mental, as organizações precisam transformar a figura dessa liderança. A gestão tradicional baseada em comando e controle, que é focada em centralizar decisões burocráticas e fiscalizar horários e tarefas, faliu há tempos. A liderança atual deve ser arquiteta de contextos, alguém capaz de dar clareza sobre prioridades, rumos e limites, garantindo a autonomia necessária para que cada talento consiga pensar, aprender e produzir com consistência.

A sustentabilidade das empresas e a atração de quem hoje sonha com o futuro profissional não serão conquistadas com discursos vazios de recursos humanos ou benefícios superficiais. Em vez de exigir que a juventude se adapte a estruturas desgastadas, o mercado precisa repensar a própria organização do trabalho. O crescimento profissional só irá encantar os futuros líderes quando voltar a significar o que sempre deveria ter sido: autonomia, aprendizado contínuo e impacto verdadeiro na sociedade e times.