JG Jéssica Gotlib

(crédito: Beatriz Ferraz/Secom/UnB)

Em um ano com calendário regular, a aplicação das provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) já seria motivo de aflição para a maior parte dos candidatos. Com pandemia, calendário atrasado e todo o contexto desses últimos meses, os estudantes estão ainda mais com os nervos à flor da pele.

Os locais de prova para o exame serão divulgados na quarta-feira (16/6) no site do Cebraspe. Pandemia, adiamento do calendário escolar e novas datas de realização do PAS 2 adicionaram uma tensão extra para os alunos que farão a prova neste domingo (20/6), a partir das 13. Como Bruno Afonso Salum, 17 anos, que, mesmo confiante no que aprendeu ao longo do último ano letivo, garante que não tem como fugir do nervosismo.

“A ansiedade é inevitável porque é um exame que exige conhecimentos específicos e o método da banca é diferenciado pela questão do fator de correção. Mas acredito que estou bem-preparado e, nessa reta final, foco bastante na revisão de conteúdo. Eu fiz um bom segundo ano, na medida do possível, claro, por causa do EAD (ensino à distância)”, conta.

É por isso que, às vésperas da aplicação dos testes da segunda etapa, o Correio preparou uma lista com cinco dicas especiais para quem precisa lidar com a apreensão e insegurança neste momento.

1. Não é hora de aprender coisas novas

Você já deve ter ouvido falar isso, mas nunca é demais repetir. Véspera de prova não é a melhor oportunidade para correr atrás do conteúdo perdido. “Tentar aprender algo novo nesse momento pode disparar a ansiedade”, comenta o professor de matemática do Colégio Sigma, Gabriel Carvalho.

2. Cuidado com o gatilho

Quem tem uma ansiedade patológica sabe que qualquer coisa pode ser o estopim de uma crise, mas ansiedades situacionais têm a vantagem de ter gatilhos mais previsíveis e, logo, evitáveis.

“Estudar um conteúdo em que o aluno tem muita dificuldade, por exemplo, pode ser um gatilho”, comenta Gabriel. Por isso, o professor recomenda que os estudantes revisem apenas aquilo com o que estão familiarizados. A dica é semelhante à dada pela professora de artes Gabriela Pedron, do colégio COC do Lago Norte. “Na reta final, o aluno pode olhar um mapa mental, ler resumos”, exemplifica.

3. Nada de empacar

Os dois professores também foram unânimes em dizer que não é preciso ficar estacionado em uma questão caso bata a dúvida ou dê o famoso branco.

“A primeira coisa a fazer é tentar puxar pela memória. Às vezes, o estímulo da pergunta é suficiente para fazer o aluno lembrar o conteúdo quando surge alguma dúvida. Mas, caso isso não aconteça, é importante marcar aquele item e seguir adiante. Faça todas as questões que você tem mais facilidade primeiro, depois, faça o rascunho da redação com calma e, aí sim, volte àquelas em que ficou a dúvida”, aconselha Gabriela.

4. É bom se preparar para o ambiente de prova

A covid-19 é um fator extra neste ano e, por isso, o professor de matemática recomenda que os alunos se preparem também para a parte física do exame. “Muitos estudantes ainda estão em casa, não voltaram para as aulas presenciais. Por isso, é importante que eles simulem o ambiente da prova em casa para que, no dia, estejam acostumados a passar cinco horas com a máscara no rosto”, ressalta.

5. Não esqueça de se distrair

Por fim, não é hora de exigir demais de si mesmo. Os dois professores lembram que provas como o PAS mobilizam muito a expectativa dos alunos. Por isso mesmo, os últimos dias podem ser aproveitados para relaxar e diminuir a pressão interna. “Os alunos podem tentar se divertir da maneira que der, encontrar amigos em algum lugar aberto, ver uma série”, comenta Gabriel.

A professora de artes diz que se o estudante fizer muita questão, ele pode até aliar uma revisão à distração. “O aluno pode ver um filme relacionado às obras que vão cair no PAS, ou a algum artista que ele estudou”, coloca, mas sem se prender demais.

Bônus: fórmulas matemáticas

Como a maioria dos estudantes tem mais dificuldade em matemática, o professor Gabriel deu uma dica extra sobre como otimizar a resolução das questões da disciplina.

“O que os estudantes precisam saber é cálculo de área e volume dos sólidos e também logaritmo. No caso específico do cálculo de tronco de pirâmides, ele não precisa ter todas as fórmulas de cor, muita coisa dá para fazer por proporção. Mas com esferas, por exemplo, é preciso decorar”, avisa.