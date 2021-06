UnB confirma data das provas do PAS 1 e 2

CB Correio Braziliense

Avaliações foram adiadas por aumento de casos de covid-19 - (crédito: Luis Gustavo Prado/Secom UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) confirmou a data da aplicação das provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS). A terceira etapa será realizada em 18 de julho. As duas primeiras etapas ocorrerão ainda neste mês de junho, no dia 27 a do PAS 1 e 20 do PAS 2. Os estudantes poderão acessar os locais de prova a partir do próximo dia 14, para a segunda etapa, e 16 para a primeira.

UnB divulga calendário de aplicação das provas do PAS. (foto: Correio Braziliense)

O ciclo avaliativo de 2020 ainda não começou por isso, segundo nota divulgada pela universidade, é importante retomar a aplicação dos testes. O próximo subprograma, para os estudantes que ingressaram no ensino médio em 2021 deve ter o edital divulgado ainda este ano. Mas a UnB deixou aberta a possibilidade de um novo adiamento, caso seja recomendado pelos órgãos de vigilância sanitária, a depender do curso da pandemia de covid-19.

Em caso de dúvidas, os alunos podem consultar os editais das provas no site da banca examinadora Cebraspe ou o Guia desenvolvido pela UnB para complementar as informações sobre as provas. Nele é possível saber, por exemplo, como acessar e compreender o boletim avaliativo liberado depois da aplicação dos exames.