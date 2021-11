Unicamp divulga aprovados para a segunda fase; veja lista

CB Correio Braziliense

Banca examinadora antecipou o anúncio dos aprovados em duas semanas - (crédito: Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp/Divulgação)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta segunda-feira (29/11) o resultado da primeira etapa do vestibular 2022. O edital previa que a lista seria publicada em 13 de dezembro, mas a banca examinadora antecipou o cronograma. Os candidatos podem buscar o resultado por nome ou número de inscrição no site da Comissão Permanente de Vestibular (Comvest).

As provas foram realizadas há duas semanas em 31 cidades do estado de São Paulo e cinco capitais: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Brasília. Os aprovados farão a segunda etapa em 9 e 10 de janeiro. Estão em disputa 2.540 vagas em 69 cursos.



Interessados em estudar Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança também precisam fazer a prova de habilidades específicas. Esta etapa será realizada na data provável de 13 a 15 de janeiro de 2022.



Segundo informações da Unicamp, medicina é a graduação mais procurada com mais de 320 candidatos por vaga. Pouco mais de 63 mil alunos fizeram a primeira prova, com a abstenção em baixa recorde de 7,7%. Isso representa quase 5 mil faltantes.



O resultado final do processo seletivo sairá em 14 de fevereiro. Convocados na primeira chamada farão a matrícula entre os dias 15 a 17 de fevereiro. As demais listas seguirão calendário divulgado pela Comvest no portal da Unicamp.