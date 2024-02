Conheça os primeiros lugares do PAS/UnB deste ano

LC Lara Costa* BA Bruno Azambuja* ST Sofia Thomas*

O ano mal começou e Henrique Quirino de Oliveira, 17 anos, coleciona vitórias em 2024: ficou em primeiro lugar na lista de aprovados do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), divulgada nesta segunda (5), e em segundo lugar no vestibular para o campus Darcy Ribeiro. Nas duas seleções, o adolescente passou para o curso de medicina.

“Eu esperava a aprovação no PAS, mas o primeiro lugar foi uma surpresa incrível!”, conta. A mãe de Henrique é especialista em citopatologia e professora de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde, e o pai é analista de sistemas do Senado. “Meus pais devem estar até mais felizes que eu mesmo”, brinca o garoto, aluno do Colégio Militar de Brasília.

Apesar da dupla aprovação em medicina, Henrique surpreende: “Acho que minha vocação é a matemática. Vou esperar até o meio do ano para ingressar nesse curso através do Enem.” Até lá, pretende descansar e voltar focado para começar a graduação na área que realmente deseja.

Revezando o pódio

Gabriel Accetti Holanda,17 anos, trocou de posições com Henrique: foi primeiro lugar no vestibular da UnB e ficou em segundo no PAS. “Apesar de já esperar uma boa colocação, devido ao meu resultado nos anos anteriores do PAS, quando a gente vê o nosso nome na lista é uma sensação totalmente diferente”, diz.

O estudante conta que seus pais foram a sua inspiração em busca da aprovação: “Meus pais são doutores da Universidade de São Paulo, e sempre me deram o maior apoio para que eu conseguisse realizar esse sonho.”

Calouro de medicina, o aluno do Colégio Olimpo comenta que sua rotina de estudos se baseava em estudar tudo que a escola passava para conseguir gabaritar as provas.

Ao contrário de Henrique, Gabriel está convicto da sua vocação para medicina e diz que mal pode esperar para ingressar na universidade e começar as aulas. “A ansiedade é enorme. Nós, alunos, depois de tanto escutar sobre a UnB no ensino médio, sonhamos com esse momento. E hoje, junto com minha família, pois isso é uma conquista conjunta, posso dizer que conseguimos”, comemora.

Menina nas exatas

Aline Figueiredo Vieira, 18 anos, ficou em primeiro lugar no campus UnB/Gama. A estudante foi aprovada em ampla concorrência no curso de engenharias. Para ela, a aprovação no PAS traz um sentimento de realização enorme porque, diferente de outros vestibulares, é um resultado “de três anos de dedicação”.



A jovem descobriu por meio das olimpíadas de física que participou que se interessava pela área de exatas. Hoje, acredita que vai seguir carreira acadêmica no ramo das engenharias.

Foi durante as competições que Aline também percebeu as desigualdades entre homens e mulheres nas exatas. Apesar de saber que está ingressando em um curso majoritariamente masculino, isso não a desanima a seguir na profissão. “Na escola, já percebi que as mulheres precisam fazer algo mais para serem ouvidas, e sei que essa vai ser uma dificuldade, mas meus sonhos são maiores que isso”, afirma.



