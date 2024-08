UnB abre inscrições para o PAS a partir de 23 de agosto

ME Maria Eduarda Lavocat* JG Júlia Giusti*

Período de inscrições de 23 de agosto a 16 de setembro

Os novos editais do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para os subprogramas 2024-2026 (PAS 1), 2023-2025 (PAS 2) e 2022-2024 (PAS 3) foram divulgados nesta terça-feira (13/8). As inscrições podem ser feitas entre os dias 23 de agosto e 16 de setembro para todos os subprogramas, com taxas de inscrição entre R$ 125 e R$ 137, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O programa é um processo seletivo para ingresso na Universidade de Brasília (UnB), realizado ao longo de três anos consecutivos, que permite o ingresso do candidato ainda no primeiro ano do ensino médio. Em cada etapa, é aplicada uma prova de conhecimentos e uma prova de redação em língua portuguesa, de caráter classificatório e eliminatório.

Segundo o edital, na terceira etapa do processo seletivo, o candidato fará a escolha do campus/curso/turno de sua preferência e optará por ser classificado em um dos três sistemas de concorrência: Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros.

Desde 2022, não é mais necessário que o candidato comprove que está inscrito na série correspondente à etapa para a qual se inscreveu. Ou seja, não é mais obrigatório estar matriculado no ensino médio para participar do programa. Além disso, também é possível que os estudantes se inscrevam em mais de um subprograma, desde que não haja coincidência de datas e horários das avaliações.

As provas de conhecimento e redação serão aplicadas nos dias 1º, 8 e 15 de dezembro. O resultado do PAS 3, última etapa do subprograma, e a convocação em primeira chamada serão divulgados em 7 de fevereiro.

