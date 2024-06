Universidade de Brasília divulga segunda chamada do PAS; confira

FA Francisco Artur

Calouros e veteranos comemoram resultado do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília no Teatro de Arena do campus Darcy Ribeiro, no primeiro semestre de 2024 - (crédito: Minervino Jr./CB)

Atenção, vestibulandos! A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a lista de aprovados na segunda chamada do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso no segundo semestre de 2024. O anúncio da nova chance para o aluno da educação básica entrar na universidade foi feito nesta quarta-feira (26/6).

O resultado está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) (confira aqui). O candidato aprovado deve realizar o registro acadêmico no site do Cebraspe das 9h desta quinta-feira (27/6) às 17h de sábado (29/6). As orientações para registrar-se estão disponíveis na página do Cebraspe, na seção "Agenda do Calouro".

PAS UnB

Criado em 1995, o Programa de Avaliação Seriada é uma maneira de entrar na Universidade de Brasília sem ter de participar de vestibular. Há duas edições do PAS no ano. A primeira chamada de 2024 foi divulgada em fevereiro.