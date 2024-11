Candidatos compartilham expectativas para o vestibular da UnB 2025

DC Davi Cruz

Cerca de 14.528 candidatos enfrentam o vestibular da Universidade de Brasília (UnB) neste final de semana, concorrendo a 2.212 vagas para cursos de graduação. As provas, que acontecem em dois dias, incluem redação, questões de conhecimento geral e língua estrangeira. Os candidatos compartilham seus sonhos, desafios e expectativas para a prova que pode definir seus futuros acadêmicos.

Henry Gomes da Costa, de 18 anos, está entre os candidatos confiantes. “Eu vou cursar Relações Internacionais aqui na UnB. Estou no terceiro ano do ensino médio e estudei bastante nesses últimos meses”, contou ao Correio. Ele destacou a importância dos cursinhos preparatórios para a realização da prova. “Eles ajudaram muito, tanto para o vestibular quanto para o Enem, especialmente na redação e nas provas de conhecimento”, afirmou. Apesar da preparação intensa, Henry admite um pouco de nervosismo. “A geopolítica me deixa um pouco ansioso, mas estou empolgado para encarar esse exame”, disse.

Já Letícia Monton, 18, diagnosticada com espectro autista, compartilhou sua experiência de preparação. “Eu só me preparei para o PAS (Programa de Avaliação Seriada), então vou usar o conhecimento que adquiri nele para fazer o vestibular. Não estudei diretamente para ele, mas estou confiante”, destacou. Ela revelou que ainda está decidindo qual área da engenharia deseja seguir. Apesar disso, Letícia mantém expectativas positivas. “Acho que vou bem no primeiro dia. No segundo, estou mais preocupada, especialmente com química, que é minha maior dificuldade, mas vai dar certo”, relatou.

A estudante também falou sobre o sentimento antes da prova: “Estou ansiosa, mas tranquila. Chegamos aqui sem pressa, com calma, e isso ajuda bastante”.

O vestibular da UnB reúne candidatos de várias cidades, incluindo Goiânia, Valparaíso (GO), Uberlândia (MG) e Formosa (GO). As provas são realizadas em dois dias consecutivos: no sábado (23/11), os candidatos enfrentaram questões de língua portuguesa, ciências humanas e redação; no domingo (24/11), o foco será matemática e ciências da natureza.

A UnB oferece vagas pelo Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros, com o vestibular tradicional representando 25% das vagas totais da universidade.