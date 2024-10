PAS 3: UnB divulga resultado provisório de cotas raciais e para PcD

MR Marina Rodrigues

A lista final dos candidatos autodeclarados e com deficiência deve ser divulgada em 1º de novembro - (crédito: Divulgação)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a relação dos candidatos que se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas no processo seletivo para cursos de graduação e pós-graduação realizado nos últimos cinco anos. Essa divulgação refere-se à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2022, que abrange o triênio 2022-2024.

A instituição também publicou a relação dos candidatos que tiveram a documentação aprovada para comprovar a condição de pessoa com deficiência (PcD). Ambas as listas são provisórias e estão organizadas em ordem alfabética e por número de inscrição. O edital com a lista final dos candidatos aprovados em ambos os casos está previsto para ser disponibilizado em 1º de novembro deste ano no site https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas.

No mesmo endereço eletrônico, os candidatos têm até às 18h desta sexta-feira (25/10) para entrar com recursos contra a relação de aprovados em cotas raciais ou contra a não aprovação da documentação para PcD. É importante ressaltar que, após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. Além disso, os selecionados nas listas deverão se atentar para a necessidade de passar pelas bancas de heteroidentificação, no caso de cotas raciais, e de avaliação biopsicossocial, para pessoas com decifiência.