Mais de 11.600 candidatos fazem a 3° etapa do PAS neste domingo (1°/12)

JG Júlia Giusti*

Este ano o programa tem 4.233 vagas para ingresso na UnB nos dois semestres de 2025 - (crédito: Naiara Costa/Secom UnB)

As provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 3) da Universidade de Brasília (UnB) serão aplicadas neste domingo (1°/12). Com 11.643 inscrições, os candidatos concorrem a 4.233 vagas, sendo 2.113 para o primeiro semestre letivo de 2025 e 2.120 para o segundo. A primeira etapa do programa (PAS 1) será realizada em 8 de dezembro, e a 2° (PAS 2), em 15 de dezembro. Para todos os subprogramas, haverá aplicação de provas de conhecimentos e de redação em língua portuguesa.

Os testes terão início às 13h, com duração de cinco horas. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação. Diferentemente das demais etapas do PAS, que vai ocorrer no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, a terceira será realizada somente no DF, majoritariamente na UnB, nos câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. O PAS 3 é composto de 120 itens que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova.



No câmpus Darcy Ribeiro, medicina é o curso com maior concorrência, com 49,20 candidatos por vaga. A segunda graduação mais procurada é ciência da computação, registrando 28,60; seguida de direito, com 25,90 candidatos por vaga.

O gabarito preliminar das provas de conhecimento será divulgado entre 3 e 5 de dezembro, e o resultado final, em 23 do mesmo mês. Já o resultado do processo seletivo e a convocação em primeira chamada, para ingresso no 1º semestre letivo de 2025, estarão disponíveis em 7 de fevereiro de 2025. Confira mais informações pelo site do Cebraspe e no edital.

Sobre o PAS

O programa concentra 50% das vagas para ingresso na UnB e é dividido entre os três anos do ensino médio, com os alunos realizando as provas ao final de cada um deles. A primeira etapa da prova não é obrigatória, então é possível fazer a segunda sem prejuízos. Já para fazer a terceira etapa, é obrigatório ter realizado as duas anteriores, no 1° e 2° ano do ensino médio.



No entanto, desde 2022, também podem fazer as provas candidatos que já concluíram o ensino médio, respeitando o ciclo de três anos para cada subprograma. No momento da inscrição para o PAS 3, é preciso selecionar um curso da universidade, não sendo possível mudar de opção após o resultado.



*Estagiária sob supervisão e Marina Rodrigues