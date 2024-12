JG Júlia Giusti*

Com 18,5 mil inscrições, PAS 2 será aplicado neste domingo (8/12) - (crédito: Divulgação)

As provas da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) registraram 18,5 mil inscritos e serão aplicadas neste domingo (8/12). Na ocasião, haverá aplicação de provas de conhecimentos e de redação em língua portuguesa. A 1° etapa do programa será realizada em 15 de dezembro.

Os testes terão início às 13h, com duração de cinco horas. Os cadernos de resposta devem ser assinalados com caneta esferográfica transparente de tinta preta. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação. As provas vão ocorrer no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Consulte o local de provas pelo site.



O programa concentra 50% das vagas para ingresso na UnB e é dividido entre os três anos do ensino médio, com os alunos realizando as provas ao final de cada um deles. Porém, desde 2022, também podem fazer as provas candidatos que já concluíram o ensino médio, respeitando o ciclo de três anos para cada subprograma. Para realizar o PAS 2, os estudantes não precisam ter feito a primeira etapa do programa.



O PAS 2 é composto de 110 itens que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova. Para o professor do Marista Asa Sul Joaquim Neto, mentor do Conexão Universidade, projeto de aconselhamento aos estudantes para acesso ao Ensino Superior, é essencial focar nessas obras na reta final.



“Os jovens que estudaram bem a lista de obras textuais, visuais, audiovisuais e musicais saem na frente porque a UnB as utiliza muito como contexto e pretexto para a resolução das questões”, diz. Ele ainda destaca que é importante fazer questões antigas da prova para se adaptar ao modelo do PAS e como a UnB cobra os conteúdos, assim, o estudante “vai ganhando confiança”.



Confira todas as informações pelo site do Cebraspe e pelo edital.



* Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues