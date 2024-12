Gabaritos preliminares do PAS 3 são disponibilizados nesta terça (3/12)

CB Correio Braziliense

Gabarito do PAS 3 é divulgado nesta terça (3/12) - (crédito: Divulgação)

Foram divulgados nesta terça-feira (1º/12) os gabaritos preliminares das provas de conhecimentos dos itens dos tipos A, B e C e cadernos de provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). As provas, com 11.643 inscritos para 4.233 vagas em 2025, foram aplicadas no último domingo (3/12). Os candidatos podem entrar com recurso ao gabarito nesta quarta (4) e quinta-feira (5). A prova registrou uma abstenção de 10,03%.

O PAS 3, última etapa do programa da UnB que concentra 50% das vagas para ingresso na universidade, exige que os candidatos escolham o curso no momento da inscrição. As questões são distribuídas entre certo ou errado (A), múltipla escolha (C), itens de cálculos (B) e discursivos (D) e a redação. O gabarito dos três primeiros tipos pode ser consultado pelo site do Cebraspe.



O resultado final do processo seletivo e convocação em primeira chamada para o ingresso no 1° semestre de 2025 estão marcados para 7 de fevereiro de 2025.