Fechamento dos portões do PAS 3 da UnB tem correria e atrasados

O fechamento dos portões para o terceiro dia de provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB), às 13h deste domingo (1º/12), foi marcado por correria e tensão. No Bloco de Salas de Aula (BSA) Sul do Campus Darcy Ribeiro, alguns candidatos chegaram nos minutos finais e, apesar da pressa, conseguiram entrar a tempo. Outros, porém, não tiveram a mesma sorte.

João Gabriel, de 17 anos, chegou ao local poucos segundos após o fechamento. Ele e o pai, Adriano Araújo, 48, lamentaram o atraso causado por uma confusão quanto ao local de prova. "Nos outros dois anos fiz no Instituto de Economia. Pensei que ia ser no mesmo local. Tentamos achar nos últimos cinco minutos, mas não chegamos a tempo” disse o jovem, que sonha em cursar Medicina.

Apesar do contratempo, o jovem se manteve tranquilo, acalmado pela família. “Ele está mais focado no Enem, então perder aqui não é algo muito grave. Era importante ter a prática da prova, mas outros anos trarão novas oportunidades. O importante é que ele siga estudando. Vamos apoiá-lo nisso”, afirmou Adriano.

PAS 3

Nesta tarde, serão aplicadas as provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 3) da UnB. Com 11.643 inscrições, os candidatos concorrem a 4.233 vagas, sendo 2.113 para o primeiro semestre letivo de 2025 e 2.120 para o segundo. A primeira etapa do programa (PAS 1) será realizada em 8 de dezembro, e a 2° (PAS 2), em 15 de dezembro.

Para todos os subprogramas, haverá aplicação de provas de conhecimentos e de redação em língua portuguesa. O PAS 3 é composto de 120 itens que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova.

A avaliação teve início às 13h e vai durar cinco horas. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação. Diferentemente das demais etapas do PAS, que vão ocorrer no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, a terceira será realizada somente no DF, majoritariamente na UnB, nos campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

O gabarito preliminar das provas de conhecimento será divulgado entre 3 e 5 de dezembro, e o resultado final, em 23 do mesmo mês. Já o resultado do processo seletivo e a convocação em primeira chamada, para ingresso no 1º semestre letivo de 2025, estarão disponíveis em 7 de fevereiro de 2025. Confira mais informações pelo site do Cebraspe e no edital.

Transporte

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob/DF), o transporte público está funcionando com reforço nas viagens de ônibus neste domingo. A determinação visa atender a maior demanda de passageiros em função do Vestibular 60+ e da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), também da UnB, que será aplicado à tarde. O metrô, por outro lado, está com o sistema interrompido para manutenção e melhorias.

A Semob enviou comunicados às operadoras informando os locais e horários das provas e determinando o reforço operacional nas linhas que trafegam por essas localidades — o PAS 3, por exemplo, será aplicado no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina. O reforço também deve ocorrer nas linhas que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto, assim como as que partem da rodoviária para a UnB (linha 110) e para as vias W3 Sul e W3 Norte.