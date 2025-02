PAS 3: conheça o primeiro lugar em medicina da UnB; terceiro no câmpus Darcy Ribeiro

MR Marina Rodrigues

Matheus de Barros, 18 anos, não foi aprovado em outros vestibulares dos quais participou: "Era para ser a UnB" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. )

Matheus de Barros Franco Yida, 18 anos, passou em primeiro lugar no curso de medicina da Universidade de Brasília (UnB) pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS), cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira (7/2). "Está difícil de acreditar ainda. Eu não fiz só o vestibular da UnB, fiz o Enem, vestibular tradicional, vestibular da USP, Unicamp... Todos eles não deram certo. Aí chegou o PAS, que era o último a sair o resultado, e acho que era para ser a UnB mesmo. Foi o único em que passei e o meu preferido de todos. Foi bom demais", conta o estudante ao Correio.

Apesar da felicidade com a aprovação, Matheus diz que medicina nem sempre foi sua primeira opção. "Eu fiquei muito indeciso quanto ao meu curso até a metade do terceiro ano, quando fiz algumas entrevistas por meio de um dos projetos de escolha acadêmica do próprio Colégio Galois. Com essa entrevista, eu realmente descobri que medicina encaixava muito comigo e, desde então, quis muito fazer o curso. Agora estou aqui", relata, alegre.

Rotina de estudos

Matheus estudou no Colégio Galois e seguiu uma estratégia específica para manter o aprendizado em dia. "O Galois tem um lema que eu gostei bastante de seguir no período em que estive lá, que era: 'Aula dada, aula estudada hoje'. Esse lema era baseado em uma análise dos professores, que explicavam que é muito mais fácil absorver o conhecimento se você estuda no mesmo dia em que teve a aula. Então, eu segui essa dica e muitas outras também, que os professores davam", detalha.

Ele ressalta que sua rotina de estudos não era baseada em quantidade de horas, e sim na compreensão do conteúdo. Além disso, conta que tentava preservar tempo para lazer. "Pela manhã, eu ia para o colégio, que era matutino. À tarde, frequentemente havia várias aulas adicionais, das quais eu participava da maioria. Também sempre encaixava um tempo para esporte e lazer. Claro que, perto dos vestibulares, o tempo para lazer foi diminuindo, mas eu sempre tentava manter um pouco", lembra.

Orgulho da família

A mãe de Matheus, Paula Yida, de 49 anos, acompanhava o filho quando saiu o resultado da seleção e descreve a sensação: “Muito orgulho!”. Ela conta que o filho sempre foi muito estudioso e dedicado, “um garoto brilhante”, e que foi destaque no final do 9º ano: “Sempre tivemos muitas surpresas boas com ele."

Antes da aprovação, Paula diz que a família ficou apreensiva com os resultados anteriores. "Quando ele não estava sendo aprovado nos outros vestibulares, a gente ficava se perguntando: 'Será que o Matheus não estudou bem? Será que não estava estudando direitinho? Será que estamos achando que é uma coisa e não é?'. Mas vimos que o PAS premiou a consistência e a dedicação que ele sempre teve a vida inteira."

Sobre a preparação de Matheus, ela revela que ele estudava por conta própria, sem o auxílio de cursinhos. "Ele é muito de aprender. Eu até perguntava se ele queria fazer um cursinho, mas ele dizia: 'Não, eu já tenho muito que estudar'. Cheguei a matriculá-lo em um cursinho on-line, mas ele nem olhou", diz, em tom de descontração.

Expectativas

Calouro da Universidade de Brasília, Matheus tem grandes expectativas para a graduação: "Sempre ouvi falar muito bem da UnB. Estou muito feliz de estar aqui. Espero virar um ótimo profissional com a ajuda da universidade. Acho que não tem lugar melhor para eu estar agora”, compartilha, emocionado.

Colaborou Lara Costa.