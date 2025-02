A um passo do ensino superior: a comemoração dos aprovados no PAS

HS Henrique Sucena

Uma nova etapa acadêmica começou para diversos jovens, ontem, com a divulgação dos nomes aprovados no Programa de Avaliação Seriada (PAS) para o primeiro semestre de 2025. As vagas equivalem a 50% das disponíveis para entrar na Universidade de Brasília (UnB) por meio dessa modalidade de seleção, que será dividida entre o primeiro e o segundo semestres letivos, começando em 24 de março e 18 de agosto, respectivamente.

Além da lista no site, a divulgação dos aprovados também ocorreu presencialmente no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), com a presença de dezenas de pessoas, entre veteranos, possíveis calouros, familiares e amigos. O evento estava programado para acontecer no Instituto Central de Ciências (ICC) Norte, mas houve mudança de última hora.

Conquistas

Os aprovados foram recebidos calorosamente pelos futuros colegas enquanto a emoção inundava o teatro onde se tornaram os protagonistas do dia. Joyce Lourenço, de 18 anos, levou a família inteira para celebrar a aprovação no curso de medicina. "É indescritível, eu não tenho palavras. É um sentimento estranho, mas muito bom! Eu senti de tudo hoje! Valeu a pena todo o esforço", comemora a nova aluna.

Com pai, mãe, irmã, tias e prima presentes, o feito de Joyce foi um momento importante para a família. Aluna de escola pública, o novo começo em um dos cursos mais prestigiados da universidade é um marco que deu muito orgulho para a estudante. E ela não conseguiu conter as lágrimas.

O posto de primeiro colocado no disputado curso de medicina ficou com Matheus de Barros, 18, que ficou em choque ao saber da notícia. Mesmo após ser informado do feito, ele demorou a aceitar o tamanho da conquista. Com um grande sorriso, afirmou que o mais importante era ter ingressado na universidade, depois de ter recebido resultados decepcionantes em outros vestibulares.

Ele credita o êxito ao trabalho duro que teve ao longo dos três anos de provas. "Eu sempre gostei de estudar. Sempre falaram que eu era esforçado, mas eu nunca pensei que chegaria a este ponto", admite. "Eu tive muito apoio de muitos amigos, da minha família, eu agradeço muito a eles por todo o carinho, toda a ajuda que me deram nesse período de batalha".

Matheus também contou com a presença dos pais, que celebraram o sucesso dele depois de acompanharem de perto a dedicação do garoto para chegar à aprovação. Outra grande adição à festa foi Enrico Giordano, melhor amigo do jovem, que o descreve como um irmão. Enrico celebrou muito a conquista do amigo, mas também realizou seu próprio sonho, ao se tornar aluno de direito na UnB. Os dois celebraram juntos o começo de uma nova etapa.

Sonho de família

A emoção tomou conta também da família Kamau no teatro. O jovem Arthur, 18, que é autista, realizou um sonho que não imaginava possível ao entrar no curso de artes visuais. Apaixonado por desenho, ele afirma que estava nervoso, antecipando a aprovação, mas que a presença de pais e irmãos o acalmaram. Apesar da festa, ele demonstrou certa tristeza por um amigo seu não ter sido aprovado junto.

Os familiares do novo aluno da UnB foram aos prantos com a aprovação do garoto. O momento foi emocionante para todos, com o irmão de Arthur declarando, em meio a lágrimas, que era muito bonito vê-lo realizando um sonho. Mariana Almada, mãe do estudante, exaltou que o filho vive agora uma oportunidade que os pais não tiveram. "Era um sonho. Um sonho do pai dele, meu, de todos nós. Porque nós não tivemos essa oportunidade. É muito bom vibrar com os outros alunos também, e quando a gente vê o nosso filho junto, a sensação é muito melhor", relatou, emocionada.

