PAS 3: aprovados devem fazer o registro acadêmico em 10 e 11 de fevereiro

MR Marina Rodrigues

Prazo para fazer registro acadêmico na Universidade de Brasília começa na próxima segunda-feira (10/2) - (crédito: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

Os aprovados na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) devem realizar o registro acadêmico na Universidade de Brasília (UnB) na próxima semana para garantir a vaga na instituição. Os documentos podem ser enviados a partir das 10h do dia 10 (segunda-feira) até as 18h do dia 11 de fevereiro (terça-feira).

Entre os documentos exigidos, os selecionados devem fazer upload destes: Cadastro de Pessoa Física (CPF); documento de identidade; certificado de conclusão do ensino médio, declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e histórico escolar do ensino médio.

Também é necessário enviar uma declaração de quitação eleitoral e uma declaração de quitação do serviço militar, disponíveis para preenchimento na Agenda do Calouro. Caso o convocado ainda não possua Título de Eleitor ou não tenha realizado o alistamento militar, os documentos poderão ser entregues posteriormente à Secretaria de Administração Acadêmica da UnB.

O resultado provisório do registro acadêmico será divulgado em 14 de fevereiro. O procedimento não será homologado caso ocorra envio de documentos errados, falta de documentação, documentos ilegíveis ou fotos de má qualidade. Nesses casos, os estudantes terão uma segunda chance para enviar os documentos negados, entre 15 e 16 de fevereiro, quando a página do Cebraspe será reaberta, nos mesmos horários.

O resultado definitivo ficará disponível em 24 de fevereiro na página do Cebraspe, e o início das aulas está previsto para 24 de março deste ano. Em caso de dúvidas, é possível acessar a página https://www.boasvindas.unb.br/ ou entrar em contato com o Cebraspe pelo telefone (61) 3448-0100 ou pelo e-mail sac@cebraspe.org.br.

Documentos de identidade aceitos

De acordo com o edital, são considerados documento de identidade: RG; carteiras expedidas por comandos militares, pelas Secretarias de Segurança Sública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro válido; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; e carteira nacional de habilitação em papel (somente com foto).

Como fazer o registro acadêmico

1. Acesse a página de acompanhamento do processo seletivo no Cebraspe e abra o referido link de registro acadêmico (disponível apenas no prazo indicado, ou seja, 10 e 11 de fevereiro);

2. No campo “Selecione um documento”, indique o devido arquivo para a documentação exigida;

3. Clique no botão “Escolha arquivo”, para localizar a imagem do documento selecionado;

4. Clique no botão “Iniciar Uploads” e repita os passos 1 e 2 até inserir todos os documentos;

5. Preencha atenciosamente seus dados cadastrais;

6. Por último, clique no botão "Comprovante de solicitação de registro on-line" para processar seu comprovante.

Acesso aos sistemas da UnB

Com a confirmação de que está apto a assumir a vaga, o calouro receberá o número de matrícula pelo e-mail pessoal cadastrado durante o registro acadêmico. Com ele em mãos, o próximo passo é acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) e fazer o cadastro na plataforma. No Sigaa, os estudantes têm acesso à estrutura curricular do curso e a documentos importantes, incluindo o atestado de matrícula, a declaração de vínculo e o histórico escolar, além de facilitar o contato com professores das disciplinas cursadas.

Após a homologação do registro, também será criado o e-mail institucional do estudante, dando acesso a ferramentas do Office 365 que ajudarão nas atividades universitárias do dia a dia, como OneDrive, Teams, Word, Excel e PowerPoint, a partir de qualquer navegador de internet.

A plataforma que auxilia as aulas presenciais e remotas é o Aprender 3, utilizada como suporte tecnológico para as atividades pedagógicas de alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu dos câmpus Asa Norte (Darcy Ribeiro), Ceilândia, Gama e Planaltina. Saiba mais aqui.

Além disso, é possível que professores usem plataformas alternativas para o ensino das disciplinas. Nesse caso, as instruções chegarão via e-mail, enviado diretamente pelo docente.