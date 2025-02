Casais são selecionados para 1ª edição do Casamento Comunitário 2025

Marilene da Silva e Rodrigo Pinheiro, moradores do Sol Nascente, citam que casar sempre foi um sonho e, podendo realizá-lo às margens do Lago Paranoá, foi a coroação de tudo o que sempre imaginaram - (crédito: Cadu Ibarra/CbPress)

A lista dos 57 casais pré-selecionados para a primeira edição do Casamento Comunitário de 2025 foi divulgada, nesta sexta-feira (7/2), pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Este ano, a iniciativa contará com quatro edições, proporcionando a oportunidade para mais casais oficializarem a união de forma gratuita. Os critérios de seleção obedeceram ordem cronológica de inscrição e também outras exigências previstas no Edital nº 8, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O próximo passo dos contemplados em direção ao altar é aguardar contato da Sejus-DF, que informará o cartório, a data e o horário para comparecimento e início do processo de habilitação para o casamento. Na data agendada, será necessário levar toda a documentação original solicitada no ato da inscrição.

A próxima lista com os demais casais selecionados será divulgada em breve. Caso haja desistência ou a anulação do processo seletivo do casal inscrito, serão chamados os candidatos seguintes, respeitada a ordem de inscrição. A eventual chamada será realizada quando houver tempo hábil para habilitação de casamento junto ao respectivo Cartório de Registro Civil, obedecidos os prazos legais.

Passo a passo

Para realizar a inscrição, os interessados deverão comparecer em algum dos locais definidos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, com a documentação exigida. Não será aceita a entrega de documentos por terceiros. Os lugares para realizar a inscrição são os seguintes: Praça dos Direitos da Ceilândia (QNN 13, Ceilândia Norte); agência do Na Hora, no Setor Cultural Norte; Praça dos Direitos do Itapoã (Quadra 203, Del Lago II); Estação Cidadania do Recanto das Emas (Quadra 113, Lote 9) e durante as edições do GDF Mais Perto do Cidadão.

Nos locais de inscrição, todos os casais devem apresentar comprovante de residência do DF; originais e cópias dos documentos pessoais Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e original da certidão de nascimento. Eles também devem preencher o formulário de inscrição.

Se divorciado, além dos documentos pessoais, apresentar cópia da formal de partilha contendo a petição inicial; sentença e o trânsito em julgado.

Se viúvo, além dos documentos pessoais, apresentar cópia da certidão de óbito e certidão de casamento; formal de partilha contendo a petição inicial, sentença e o trânsito em julgado

Além disso, todos os inscritos devem apresentar cópia da declaração de hipossuficiência de renda, conforme modelo no Anexo I do Edital, que deve ser entregue no ato da inscrição. As testemunhas deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Casamento se forem casados (as); se forem divorciados (as), acrescer a Certidão de Casamento com averbação do divórcio. É importante lembrar que as testemunhas que se farão presentes no cartório, não podem ser as mesmas do dia da cerimônia.

