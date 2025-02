PAS 3: moradora de Taguatinga conquista primeiro lugar do câmpus Ceilândia em enfermagem

MR Marina Rodrigues FN Fabio Nakashima*

A estudante do Colégio Ideal destaca a importância da disciplina nos estudos e a resolução de provas anteriores na preparação - (crédito: Arquivo pessoal)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta sexta-feira (7/2), a lista dos aprovados na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Entre os 1.727 aprovados na edição deste ano, está a brasiliense Ester Sales de Oliveira, 18 anos, que garantiu a primeira colocação no curso de enfermagem no câmpus Ceilândia. "Fiz o vestibular tradicional da UnB e passei, por isso nem cheguei a conferir a página do PAS depois, fiquei sabendo por uma ligação", conta.

Sobre a escolha do curso, Ester conta que a decisão foi inspirada ainda no 2º ano do ensino médio, motivada pelo desejo de ajudar as pessoas. “A partir do início do ano passado, mais ou menos, eu decidi que queria fazer enfermagem. Eu queria ser útil e, ao mesmo tempo, fazer algo que me interessasse dentro da área da saúde”, explica.

Moradora de Taguatinga Norte, ela estudou em escola pública durante todo o ensino fundamental, indo para uma instituição particular, o Colégio Ideal, somente no ensino médio. A conquista foi resultado de uma rotina disciplinada de estudos, de segunda a sexta-feira, com cerca de três horas diárias de dedicação, além de revisões aos finais de semana, quando necessário.

Em relação à preparação para a prova, Ester destaca a importância de treinar resolvendo avaliações anteriores. "Refazer as provas e tirar dúvidas com professores faz toda a diferença. Para mim, a regra mais importante foi fazer muitas questões de exatas e revisar os conteúdos de humanas", aconselha a estudante.

Com o ingresso na UnB, seja pelo PAS, seja pelo vestibular, as expectativas de Ester para o início do curso estão altas: "Estou muito feliz. Por ser uma universidade federal, é uma área bem externa para o acadêmico. Vai ser interessante fazer pesquisas e estudar lá", afirma.

