2ª chamada do vestibular: confira a lista de aprovados

Segunda chamada do vestibular tradicional da UnB selecionou 170 candidatos para o primeiro semestre de 2025 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Candidatos do vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) já podem acessar a relação de aprovados (https://bit.ly/4hTsA1O) na segunda chamada para o primeiro semestre de 2025, divulgada nesta segunda-feira (24/2). Para garantir a vaga, os selecionados devem fazer o registro acadêmico, enviando a documentação exigida entre 10h desta terça (25) e 18h de quarta-feira (26/2).

O resultado provisório do registro será divulgado em 6 de março. Já o definitivo, está previsto para dia 14 do mesmo mês. Todas as informações sobre o registro estão na Agenda do Calouro, disponível na página do Cebraspe. O início das aulas está previsto para 24 de março.

