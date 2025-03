Enem: Galt vestibulares abre seleção para cursinho voltado a alunos de baixa renda

MR Marina Rodrigues

Inscrições para aulas presenciais e remotas vão até 6 e 10 de abril, respectivamente - (crédito: Divulgação)

Responsável por diversas aprovações em universidades do país, o Galt Vestibulares está com inscrições abertas para seu processo seletivo em 2025, oferecendo preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. O curso, totalmente gratuito, atende a estudantes de todo o Brasil que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um cursinho preparatório.

As aulas são ministradas presencialmente, no período da tarde, no Centro Universitário UDF, na 704/904 Sul, e remotamente, via Google Meet, no turno noturno, para alcançar estudantes de outras regiões do país. Os participantes devem estar cursando o 3º ano do ensino médio ou ter concluído o ensino médio em escolas públicas ou particulares na condição de bolsistas integrais. As inscrições podem ser feitas até 6 de abril, e o Vestibulinho On-line será realizado no dia 13 do mesmo mês.

Além da formação acadêmica, o Galt se destaca por suas atividades extracurriculares, como o Dia Motivacional e o Cine Debate, que contribuem para o desenvolvimento social e pessoal dos alunos. A oferta de apoio psicológico gratuito é outro diferencial, além de monitorias, aulões, simulados e outras atividades de suporte, tudo de forma gratuita.

As informações completas sobre o processo seletivo estão disponíveis no site oficial do Galt Vestibulares (www.galtvestibulares.com.br/paraalunos) e, para acompanhar as últimas novidades, é possível seguir o Instagram @galtvestibulares. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail contato@galtvestibulares.com.br.

Cronograma

Inscrições: 10/3 a 6/4

Vestibulinho on-line: 13/4

Divulgação do gabarito preliminar: 13/4

Período de recursos: 14/4 e 15/4

Análise dos professores: 15/4 a 17/4

Divulgação do gabarito oficial: 20/4

Lista de convocados para entrevista: 22/4

Entrevistas: 26/4 e 27/4

Aula inaugural: 3/5