UnB libera listão dos aprovados na 3ª etapa do PAS

Alice Meira

04.02.2026 Bruna Gaston CB/DA Press. UnB divulga, hoje, listão dos aprovados no vestibular tradicional. - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)





O momento mais aguardado pelos vestibulandos chegou: o resultado do Programa de Avaliação Seriada (PAS) saiu hoje, às 17h. Os calouros da Universidade de Brasília (UnB) puderam conferir sua aprovação de maneira presencial, no mural do Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), no famoso “listão”, ou de maneira on-line, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do exame.

Leia também: Estudante de 17 anos é 1º colocado no câmpus Darcy Ribeiro da UnB

Recebidos por veteranos, familiares, amigos e membros de Empresas Juniores (EJ´s), os calouros participaram da comemoração no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro, com direito a banho de tinta, farinha e muita música. Foram 1.716 aprovados entre 11.347 inscritos na terceira etapa do PAS. Aqueles que não passaram de primeira ainda têm chance de conquistar a sonhada aprovação: basta acompanhar o portal do Cebraspe, onde será divulgada a segunda chamada do vestibular.

Próximos passos

Os calouros que vão ingressar no primeiro semestre letivo de 2026 devem ficar atentos às próximas etapas de ingresso na universidade. Nos próximos dois dias (10/2 a 11/2) os futuros alunos terão que fazer o Registro Acadêmico, no portal do Cebraspe, onde será pedido o envio da documentação necessária. O resultado definitivo está previsto para sair em 3/3, com início das aulas para 16 do mesmo mês. Para acompanhar com detalhes todo o passo a passo do processo de admissão, os estudantes podem acessar o Checklist oficial de boas-vindas da UnB e a Agenda do Calouro, documentos que explicam as etapas entre o início da convocação no processo seletivo (independentemente da chamada) e o início das aulas.

Sobre o PAS

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é um método de ingresso no ensino superior da UnB estruturado em três etapas, que são aplicadas sequencialmente, geralmente com um intervalo de um ano. Em cada uma dessas etapas, o candidato é avaliado por meio de uma prova de conhecimentos e uma prova de redação em língua portuguesa.

Leia também: Calouros comemoram entrada na UnB após aprovação no vestibular

Somente na última etapa do processo seletivo, o candidato efetua a escolha definitiva de seu câmpus, curso e turno de preferência, e também opta por um dos sistemas de concorrência disponíveis para a classificação final. Para o PAS, a UnB oferece a maior parte das vagas, se comparado aos outros métodos de ingresso na universidade, com 4.212 oportunidades, sendo 2.102 vagas para o primeiro semestre letivo e 2.110 para o segundo.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.