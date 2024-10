O Evento

Outubro Rosa é um mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher e à prevenção do câncer de mama, uma das principais causas de mortes entre mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), um em cada três casos pode ser curado se detectado precocemente. Para o ano de 2024, foram estimados 73 mil novos diagnósticos no Brasil. Reconhecendo a importância da informação e do diálogo na promoção da cultura de prevenção e tratamento, o Correio Braziliense realizará o evento CB Debate: Câncer de Mama: Uma Rede de Cuidados