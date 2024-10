Correio promove debate sobre a rede de cuidados com o câncer de mama

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres no Brasil, além de ser uma das principais causas de morte. Por isso, o Correio Braziliense realiza, em 24 de outubro, a partir das 14h30, a segunda edição do evento Câncer de mama: uma rede de cuidados, CB Debate que ocorre no mês destinado a chamar a atenção para o diagnóstico precoce da doença, o Outubro Rosa.

O evento ocorrerá no auditório do jornal e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio, no YouTube e no Facebook. Além disso, será aberto ao público, por meio de inscrição prévia no site https://www.correiobraziliense.com.br/eventoscb/2024/10/6962734-cb-debate-cancer-de-mama-um-rede-de-cuidados.html. Serão dois painéis, cada um com a participação de três especialistas: o primeiro abordará o "Diagnóstico e fatores de risco" e o último discutirá o "Tratamento e pós-câncer".

Uma das convidadas é a psicóloga oncológica e presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO) do Distrito Federal, Carolina Seabra. Ela afirma que o Outubro Rosa é um mês importante, pois fortalece o olhar para o autocuidado da mulher e a busca pelo acompanhamento médico de rotina. "Além disso, promove um olhar mais atento ao próprio corpo proporcionando maior autonomia e autoconfiança quanto ao processo de saúde", ressalta.

Segundo Carolina, eventos como esse evidenciam a importância do protagonismo das pessoas sobre a própria saúde. "Traz o olhar para a saúde física e emocional, ajudando as mulheres a lidar com os medos e inseguranças diante da possibilidade diagnóstica", pontua. "Nesse momento, o psico-oncologista vai auxiliar o paciente a desenvolver estratégias para enfrentar as situações estressantes", explica a especialista.

Acolhimento

Médica oncologista do Hospital Anchieta, com área de atuação em tumores femininos, Rafaela Costa também está entre os painelistas do evento e conta que o acolhimento, para uma mulher diagnosticada com câncer de mama, é essencial, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente familiar.

"Um bom acolhimento hospitalar cria um espaço seguro, onde a paciente sente-se respeitada e compreendida, o que pode reduzir a ansiedade e melhorar a experiência do tratamento", avalia. "No âmbito familiar, significa oferecer suporte emocional e prático. Saber que tem apoio em casa, que está sendo ouvida e que pode contar com seus entes queridos é fundamental para a recuperação emocional e física da mulher", acrescenta Rafaela.

A oncologista do Hospital Anchieta ressalta que campanhas como o Outubro Rosa também são importantes, pois ajudam a aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, seus fatores de risco e métodos de prevenção, além da importância do diagnóstico precoce. "Quanto mais informações as mulheres tiverem sobre os sinais e sintomas, mais atentas ficarão à sua saúde", observa. "Ao compartilhar histórias e informações, as campanhas ajudam a desmistificar a doença e a reduzir o estigma, encorajando mais mulheres a buscarem ajuda e apoio", argumenta a especialista.

Mensagem

O CB Debate Câncer de mama: uma rede de cuidados terá como uma das mediadoras a jornalista do Correio Sibele Negromonte, subeditora da Revista do Correio. "O debate mantém a nossa responsabilidade de levar informação confiável e de qualidade para a população", salienta. "Quando detectado precocemente, o câncer de mama tem 95% de chance de cura, e é essa mensagem que queremos passar para as mulheres: cuidem-se, façam exames periódicos e, caso detectem algum tumor, iniciem o mais rápido possível o tratamento", alerta Sibele.

A jornalista comenta que os painelistas são profissionais preparados e atualizados sobre os avanços no diagnóstico e no tratamento da doença. "Tudo preparado com muito cuidado e responsabilidade", garante. Ela terá ao seu lado, também como mediadora dos debates, a jornalista Carmem Souza, editora de Opinião do jornal.