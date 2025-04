Via Sacra de Taguatinga terá recursos de acessibilidade pela primeira vez

29/03/2024 Crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. Cidades. Via Sacra do Morro da Capelinha. - (crédito: Carlos Vieira/CB)

A encenação da Paixão de Cristo, realizada pelo Grupo Via Sacra da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, terá recursos de acessibilidade pela primeira vez, em Taguatinga Sul. Os recursos disponíveis são a audiodescrição e intérprete de Libras.

O grupo, que já possui quatro anos de história, recebeu este ano mais de R$ 159 mil da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). O que possibilitou melhorias na estrutura do espetáculo.

A coordenadora do Grupo da Via Sacra, Maria Caterine Camargo, afirma que “Nos anos anteriores, já reservávamos espaços para pessoas com deficiência motora, idosos e gestantes. Mas agora, com o apoio do fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, conseguimos estruturar melhor essa parte”, diz.

De acordo com ela, as pessoas podem esperar um espetáculo ainda mais bonito este ano, pois com o investimento, conseguiram dar mais corpo à produção, mais conforto ao público e mais acessibilidade. “Acima de tudo é importante lembrar que a Via Sacra não é só uma peça de teatro, ela é uma oração encenada. Tudo é feito com base nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja”, esclarece.

O elenco tem cerca de 180 integrantes e é formado principalmente por jovens voluntários da comunidade. “A cada ano escolhemos um tema diferente, de acordo com aquilo que sentimos que a comunidade precisa ouvir”, explica Matheus Machado, um dos responsáveis pelo Grupo da Via Sacra.

Este ano, o tema é "Coragem: eu venci o mundo". Segundo Matheus, é preciso colocar esperança em algum lugar para enfrentar os desafios do cotidiano, e este ano, o grupo decidiu colocá-la em Jesus. “Mesmo sendo a mesma história contada todos os anos, a reflexão é sempre nova. O que muda é o olhar da comunidade, é o que ela está vivendo naquele momento”, afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti