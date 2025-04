Escola faz homenagem a Sarah Raíssa. Veja vídeo

Roberta Leite*

A Escola Classe 06 de Ceilândia realizou, nesta quinta-feira (17/4), uma homenagem a Sarah Raíssa, aluna da instituição que morreu na semana semana após inalar uma grande quantidade de desodorante aerossol. Trezentos e cinquenta alunos, professores, familiares e amigos se reuniram em uma caminhada ao redor da escola, carregando balões brancos e cartazes com mensagens de carinho e de conscientização sobre o uso das redes sociais por crianças.

Segundo Lidiane Martins da Silva, supervisora pedagógica da escola, a homenagem foi uma forma de expressar amor, respeito e saudade pela estudante, além de trazer essa temática à tona. “Nossos alunos ficaram muito curiosos após o fato. Por isso, estamos trabalhando essa temática da cultura digital em todas as salas de aula, discutindo como podemos utilizar o celular de forma saudável”, explicou.





Veja vídeo da homenagem:

A morte precoce de Sarah, aos 8 anos, ocorreu na quinta-feira (10/4), mas só foi divulgada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no domingo (13/4). Ela faleceu após participar do “desafio do desodorante”, uma prática perigosa que circula nas redes sociais e que consiste em inalar aerossóis pelo maior tempo possível.

A criança foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 60 minutos, mas a menina não resistiu. A morte cerebral foi constatada no mesmo dia, e o óbito foi declarado oficialmente três dias depois.

Maria Pereira, mãe de Sarah, ressaltou que a filha usava o celular de forma controlada, com acesso apenas à noite, em dias sem atividade escolar, e nos fins de semana. “Ela estudava de manhã e ficava com o meu pai à tarde. A gente monitorava. No máximo, usava duas horas por dia. Não percebemos nenhuma mudança no comportamento dela, nada que indicasse o que viria”, explicou. “O que eu deixo para outras mães é que, independentemente de horário ou controle, uma criança não deve ter acesso a telas”, alertou a mãe.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho