Malu Mader e TV Globo não receberam recursos da Lei Rouanet para novela

Investigado por: Folha de S.Paulo, O Dia e Programa de Residência Comprova.

Enganoso: Post engana ao afirmar que a atriz Malu Mader ou a Globo estariam recebendo recursos da Lei Rouanet para a produção da novela “Renascer”. Consultas no portal de visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura mostraram que não há benefícios direcionados para a artista ou para a atração e, consultada pela reportagem, a Globo afirmou não utilizar recursos da lei em suas obras. O texto tem o objetivo de apoiar um boicote à obra, mas notícias recentes apontam que a aparição da atriz tem feito sucesso com o público.

Conteúdo investigado: Publicação afirma que recursos da Lei Rouanet estariam sendo utilizados para a produção da novela “Renascer”, citando a participação da atriz Malu Mader para convocar um boicote. O vídeo mostra a atriz declarando apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em seguida, promovendo a obra da TV Globo.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É enganoso o post segundo o qual a atriz Malu Mader ou a novela “Renascer”, da Globo, teria recebido apoio da Lei Rouanet. O conteúdo usa dois vídeos: um de 2022 em que a artista apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato à presidência — o conteúdo fora postado nas redes do político —, e outro em que ela fala sobre a estreia na atração – a reportagem não conseguiu encontrar a origem desta gravação.

Pesquisas no portal de visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Versalic) mostram que nem a atração, nem a atriz, cujo nome é Maria de Lourdes da Silveira Mäder, está sendo beneficiada pela lei. Além disso, para a TV, a lei permite o financiamento apenas de obras de caráter não comercial. Procurada pelo Comprova, a TV Globo informou que não utiliza recursos da Rouanet em suas obras.

O post pede que os seguidores boicotem a artista, mas Malu Mader vem fazendo sucesso na atração global. Segundo a Contigo!, a Globo ampliou a participação da atriz, que inicialmente seria de cinco capítulos, “após o retorno provocar uma comoção no público noveleiro e também causar um impacto positivo no Ibope”.

A reportagem tentou contato com a responsável pela publicação investigada, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 26 de julho, o post contava com mais de 200 mil visualizações, além de 11 mil curtidas e 2 mil comentários.

Fontes que consultamos: Plataforma Versalic, assessoria de imprensa da Globo e reportagens sobre a estreia de Malu Mader na novela.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já verificou outras peças de desinformação sobre a Lei Rouanet. Mostrou, por exemplo, ser sátira o vídeo no qual o ator Bem vindo Serqueira diz importar alimentos com recursos do incentivo destinado à cultura, e enganoso o post que insinuou que Zeca Pagodinho teria recebido dinheiro por meio da lei.

