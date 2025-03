Não há registro de pesquisas que apontem 95% de aprovação de Alexandre de Moraes; post é de página satírica

Investigado por: Alma Preta.

Sátira: O Comprova não encontrou registros de pesquisas que apontem apoio quase unânime dos brasileiros ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como alega uma postagem no X. O post verificado foi publicado por uma página de humor que não cita as fontes da afirmação.

Conteúdo investigado: Publicação em página de humor anuncia supostas pesquisas que revelam apoio de 95% dos brasileiros ao ministro Alexandre de Moraes e à prisão de Jair Bolsonaro.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: Não há registros de pesquisas que apontem apoio quase unânime dos brasileiros ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Os levantamentos mais recentes envolvendo o magistrado são de 2024 e nenhum deles mostra avaliação predominantemente positiva do trabalho do jurista.

Embora a informação não apareça para quem vê apenas o post, ele foi publicado por uma página de humor que se autodenomina um “portal de notícias isento de verdade”. No caso do tuíte verificado, os comentários evidenciam que parte dos leitores não compreendeu que se tratava de uma sátira ou meme. Em resposta à publicação, um internauta questionou o perfil sobre a fonte da pesquisa. A resposta, em tom de piada, mostra que não há veracidade na afirmação.

Uma pesquisa realizada pela AtlasIntel, entre 3 e 4 de setembro de 2024, revelou que a imagem de Moraes era vista como positiva por 47% dos entrevistados e como negativa por 52%. Meses antes, em março de 2024, o Instituto Datafolha pediu aos brasileiros que avaliassem a atuação do ministro à frente dos processos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Nesse caso, 37% aprovaram o trabalho do jurista, enquanto 33% desaprovaram e 24% o classificaram como regular.

Portanto, não há evidências que indiquem a existência de uma pesquisa que aponte quase 95% de aprovação do ministro. Além disso, o conteúdo investigado menciona que a mesma porcentagem da população brasileira seria a favor da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também não foi possível atestar a veracidade dessa alegação.

Existem levantamentos que avaliam a percepção dos brasileiros sobre o inquérito que indica a participação de Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado, mas nenhum aponta o resultado compartilhado pelo perfil de humor. Uma pesquisa da AtlasIntel, realizada em fevereiro deste ano, revelou que 52,5% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente deve ser preso, enquanto 27,2% defendem a anistia e 17,7% acreditam que ele deve ser julgado em liberdade.

Como o post investigado foi compartilhado por uma página de humor e não foi possível encontrar pesquisas verídicas que apresentem tais resultados, classificamos o conteúdo como sátira.

O Comprova entrou em contato com o autor da publicação, mas não obteve respostas até a publicação deste texto.

Sátira, para o Comprova, é o meme, paródia ou imitação publicada com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros ou quando circulam por outros meios sem a identificação de conteúdo humorístico feita pelo autor.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 6 de março, a publicação tinha alcançado 110 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Consulta por pesquisas de opinião sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes na mídia profissional e busca pelo perfil responsável pela publicação.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Moraes é alvo de diversos conteúdos de desinformação nas redes sociais. O Estadão Verifica já investigou, por exemplo, ser falso que Elon Musk tenha descoberto mansões do ministro nos EUA avaliadas em US$ 43 milhões. No Comprova, já foi publicado que imagem de Alexandre de Moraes com boné da USAID foi gerada por IA e também que vídeo satírico de Lula pedindo votos para Bolsonaro em 2026 foi gerado por IA.

Notas da comunidade: Até a publicação desta verificação, não havia notas da comunidade publicadas junto ao post no X.