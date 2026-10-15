Meta AI gerou imagem com o nome de Flávio, mas recusou o mesmo pedido relacionado a Lula. - (crédito: Reprodução/Comprova )

Conteúdo analisado: Publicações nas redes sociais acusam a Meta AI — assistente de inteligência artificial (IA), desenvolvida pela Meta, empresa dona do WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger — de tratar de forma diferente pedidos de realização de imagens relacionados aos candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Em testes feitos e divulgados por usuários das redes e pelo Comprova na noite de terça (13) e na manhã de quarta-feira (14), a ferramenta permitiu criações com o nome “Flávio”, mas bloqueou solicitações semelhantes com “Lula”.

Onde foi publicado: X e WhatsApp.

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Contextualizando: Usuários no Instagram e em grupos de WhatsApp relataram na terça e na quarta-feira (14) que a Meta AI no WhatsApp se recusava a gerar imagens de campanha de Lula (PT), mas aceitava pedidos para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), como sugestão de criação de camisetas, panfletos e banners, mas usando só o nome Flávio, sem o sobrenome Bolsonaro.

O Comprova também utilizou o assistente de IA da Meta WhatsApp e constatou tratamento desigual na produção das imagens. Ao questionar a própria Meta AI, no chat do assistente no WhatsApp, o motivo pelo qual ela tinha dificuldade para gerar uma imagem de Lula e não de Flávio, a IA apenas respondia que não conseguia gerar o conteúdo devido a um “bloqueio automático do sistema de criação de imagens”.

I Legenda: Pedido feito pelo Comprova para a IA criar uma imagem de Flávio foi realizado I

I Legenda: O mesmo pedido, só que feito com o nome de Lula e seu número de urna, foi negado I

Além disso, em outros pedidos semelhantes feitos à ferramenta, a Meta AI no WhatsApp alegou que não podia fazer a imagem de Lula ou algum conteúdo similar com 13, devido à regulamentação eleitoral brasileira.

A situação foi questionada pelos usuários por favorecer o candidato do PL. Após a repercussão do caso nas redes sociais, a ferramenta foi alterada. Testes realizados pelo Comprova ao longo da tarde de quarta-feira não reproduziram o mesmo comportamento.

O que diz a Meta

A Meta foi questionada pelo Comprova, mas não respondeu até a publicação deste texto. Ao g1, no início da tarde, respondeu que, para cumprir as regras eleitorais brasileiras, proibiu temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. “Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens”, afirmou.

Situação aparenta ter sido normalizada

Após algumas horas da repercussão do caso, o Comprova realizou novos testes para verificar se a ferramenta mantinha a diferença de tratamento observada. Nas solicitações posteriores feitas pela reportagem, a Meta AI recusou tanto a criação de uma imagem de Lula com o número 13 quanto a de Flávio com o número 22.

A reportagem pediu à ferramenta que criasse uma imagem de “Lula do PT, destacando o número 13”. A Meta AI afirmou que não poderia criar imagens com candidatos à Presidência.

Em seguida, fizemos uma solicitação semelhante para “Flávio do PL, destacando o número 22”, que também foi recusada, com a mesma resposta.

A equipe repetiu o teste em uma nova conversa, mas a ferramenta voltou a negar a criação de uma imagem do senador, alegando que não poderia combinar uma figura política específica com instruções diretas de voto.

A equipe repetiu o pedido em uma nova conversa e recebeu outra recusa.

O que o TSE diz sobre isso? Fere as regras eleitorais?

Esse tipo de comportamento relatado por usuários das IAs é proibido de acordo com a Lei das Eleições.

A resolução 23.755/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), veda que os sistemas de inteligência artificial façam ranqueamento, recomendem, sugiram ou priorizem candidatos, campanhas, partidos políticos, federações ou coligações.

A legislação também veda que as IAs emitam opiniões, indiquem preferência eleitoral, recomendem voto ou realizem qualquer forma de favorecimento ou desfavorecimento político-eleitoral, de maneira direta ou indireta, inclusive por meio de respostas automatizadas.

TSE foi acionado

O PT afirmou, pelo X, que vai acionar o TSE, alegando supressão do alcance de publicações e uso enviesado da ferramenta de inteligência artificial Meta AI. O partido também pediu que os usuários compartilhem e denunciem o caso.

Fontes consultadas: O Comprova realizou testes na Meta AI pelo WhatsApp, repetindo pedidos de imagens de Lula e Flávio Bolsonaro, e consultou as regras eleitorais do TSE. A reportagem também buscou um posicionamento da Meta e analisou publicações nas redes sociais.

Por que o Comprova contextualizou este assunto: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições. Quando detecta nesse monitoramento um tema que está sendo descontextualizado, o Comprova coloca o assunto em contexto. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: O Comprova já fez diversas checagens sobre as eleições. Entre elas estão a verificação de que a entrega de mídias das urnas em sala aberta segue protocolos e regras da Justiça Eleitoral e a checagem de um post que inventava um alerta de segurança sobre riscos de “acidente” e “golpe” nas eleições. O projeto também já verificou conteúdos falsos sobre a suposta promessa de salário mínimo de R$ 3 mil, envolvendo Lula e Flávio.