Gol cancelou apenas um voo de Porto Alegre para Salvador na véspera do 2º turno, e não todos os voos do Sul para o Nordeste. - (crédito: Reprodução/Comprova )

Ao contrário do que afirmam posts que viralizaram nas redes sociais desde a noite de sábado (24), véspera do segundo turno das eleições, a Gol não cancelou vários voos saindo do Sul para o Nordeste do Brasil com o intuito de prejudicar pessoas que votam na região nordestina. Apenas um voo foi cancelado, G3 1979, de Porto Alegre (RS) para Salvador (BA). Ao Comprova, a companhia aérea negou que o cancelamento tenha motivo político-eleitoral e alegou problemas técnicos na aeronave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

I Comunicado da companhia aárea Gol I

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou uma nota na noite de sábado esclarecendo que não havia anormalidades no fluxo aéreo brasileiro. A agência disse ainda que “reforçou a atenção” em relação a atrasos e cancelamentos em razão das eleições.

Como o cancelamento do voo impactou os passageiros?

O Comprova consultou o site FlightAware na noite de sábado e verificou itinerários da Gol partindo de Porto Alegre para 14 aeroportos do Nordeste. O único voo da companhia com situação “Cancelado” identificado nessa consulta foi o GLO1979, de Porto Alegre para Salvador.

O mesmo voo aparecia como primeiro trecho de conexões para destinos como Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, São Luís e Porto Seguro. Isso significa que passageiros com destinos finais diferentes poderiam ter sido afetados pelo cancelamento de um mesmo voo de origem.

Cancelamento de voo é normal aos sábados?

O Comprova consultou a base Voo Regular Ativo (VRA), da Anac, que registra cada trecho de voo previsto, de um aeroporto a outro, e se ele foi realizado ou cancelado. De setembro de 2025 a agosto de 2026, a Gol teve 75 voos sem escala previstos de Porto Alegre para aeroportos do Nordeste (74 para Salvador e 1 para Porto Seguro), de um total de 7.043 partidas da companhia na cidade. A maior parte dos voos da Gol que saem de Porto Alegre vai para Congonhas (2.614), Galeão (1.753), Guarulhos (1.688) e Brasília (697). Dos 75 voos sem escala para o Nordeste, 48 foram aos sábados, um por sábado, e nenhum foi cancelado.

No mesmo período, considerando todos os destinos, e não só o Nordeste, 8 dos 856 voos da Gol previstos saindo de Porto Alegre aos sábados foram cancelados, uma taxa de 0,93%, e houve ao menos um cancelamento em 8 dos 52 sábados. Nos demais dias da semana, as taxas de cancelamento variaram de 0,87% a 1,73%. Nas vésperas dos dois turnos de 2022 (sábados 1º/10 e 29/10/2022), a companhia não cancelou nenhum voo saindo de Porto Alegre. Os dados de setembro de 2025 a agosto de 2026, portanto, não indicam que os cancelamentos de sábado sejam incomuns na operação geral da companhia em Porto Alegre, nem um padrão de cancelamento dos voos para o Nordeste, que não tiveram nenhum cancelamento no período.

A base da Anac é publicada mensalmente e com atraso. Na data desta verificação, agosto de 2026 era o mês mais recente disponível, e por isso os dados oficiais ainda não registram o dia 24 de outubro.

O que diz a Gol

Em nota divulgada no sábado, a Gol informou que a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, apresentou problemas técnicos e que, por isso, o voo foi cancelado.

A companhia reitera que os passageiros receberam as tratativas previstas na Resolução 400 da Anac e foram reacomodados em outros voos, com possibilidades de partida entre sábado e domingo. A Gol também informou que criou um voo extra, com previsão de saída de Porto Alegre à 1h de domingo (25) e chegada a Salvador por volta das 4h. Segundo o rastreador de voos FlightAware, o voo extra, GLO9230, decolou à 1h e chegou a Salvador às 3h50. A companhia não informou quantos dos 184 passageiros do voo cancelado embarcaram nele nem se todos chegaram ao destino a tempo de votar.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Afirmações de que vários voos partindo do Sul do Brasil rumo ao Nordeste foram cancelados no sábado viralizaram nas redes sociais, com usuários sugerindo motivação eleitoral. Os conteúdos acusavam a Gol de impedir que eleitores de Lula (PT) chegassem a suas cidades no Nordeste para votar neste domingo (25).

Uma das postagens analisadas pelo Comprova inclui um vídeo que registra alvoroço no aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, e afirma que passageiros relataram o reagendamento de voos da Gol para domingo, dia da eleição. A postagem alcançou 269 mil visualizações até 12h deste domingo.

Outra, de um perfil que se apresenta como de notícias, generaliza o caso e diz que a companhia cancelou os voos do dia que partiriam do Sul para o Nordeste. Essa publicação também associa o episódio à disputa eleitoral por meio da hashtag #NordestinosComLula. Essa postagem atingiu 169 mil visualizações até 12h deste domingo.

Os perfis foram procurados pelo Comprova para posicionamento, mas não retornaram até o fechamento desta verificação.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Os posts usam o apelo a emoções como revolta e pânico para que as pessoas acreditem nos conteúdos sem refletir. Chamadas em letras maiúsculas — “BREAKING NEWS” e “URGENTE” — dão a sensação de algo alarmante e, assim, a chance de a pessoa duvidar do conteúdo e buscar fontes confiáveis além das redes sociais diminui.

Fontes que consultamos: O Comprova consultou a Base Voo Regular Ativo, da Anac, e voos na plataforma FlightAware. Também consultou a assessoria de imprensa da Gol e notas à imprensa publicadas pela Anac.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Ainda sobre eleições, o Comprova publicou recentemente textos sobre o que diz o Tribunal Superior Eleitoral sobre mensagens que orientam testar a urna e votar cedo e como funciona o voot

Notas da comunidade: Não havia notas da comunidade publicadas no X até a publicação do texto..