Post usa reportagem antiga de Caco Barcellos para sugerir ligação de Flávio Bolsonaro com compra de votos. - (crédito: Reprodução/Comprova )

Um vídeo publicado no TikTok no dia 17 de outubro usa um trecho do programa Profissão Repórter de 2022 para denunciar a compra de votos em prol do candidato à presidência Flavio Bolsonaro (PL). O trecho original é de uma suspeita de tentativa de assédio eleitoral em Coronel Sapucaia (MS), em que beneficiários do programa Auxílio Brasil foram convocados, segundo moradores que aceitaram falar, para serem pressionados a votar em Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição na época.

Na reportagem feita por Caco Barcellos e Chico Bahia, os jornalistas conversam com moradores sobre suas intenções de voto e flagram uma reunião de pessoas em frente ao centro cultural da cidade. Na época, a assessora da secretária do local e a própria secretária afirmavam que a reunião era para falarem sobre o Auxílio Brasil — programa social criado pelo governo de Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. Em 2023, o auxílio foi extinto e relançado com o nome antigo. Já o Mais Social é um programa de assistência do governo estadual do Mato Grosso do Sul criado em 2021.

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Enquanto estavam em uma gincana entre escolas, os jornalistas da TV Globo também conversavam com uma moradora da cidade. “Eu fui. Chegamos lá; eles, sinceramente, falaram sobre o Auxílio Brasil, porém a parte foi só sobre política. Que teria que votar no 22, porque se não, no caso, não teria mais verba para vir para cá, né?”, disse em fala registrada pelo G1.

Na mesma gincana, a equipe encontrou o então prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold, e o questionou sobre a reunião no centro cultural. As assessoras do prefeito evitaram responder às perguntas de Caco Barcelos e encerraram o evento.

A publicação no TikTok usa a reportagem de 2022 com a legenda “Muito grave isso – Compra de votos para Flávio Bolsonaro”. O Comprova entrou em contato com a assessoria do candidato, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil tem 21,6 mil seguidores e segue outros 9,8 mil usuários no TikTok. O vídeo analisado pelo Comprova atingiu 449 mil visualizações até 23 de outubro, e a publicação que mais viralizou no perfil tem 1,8 milhão de curtidas.

A maior parte das publicações do perfil não tem teor político. Há diversos vídeos de orações feitas com auxílio da inteligência artificial (IA), montagens relacionadas ao futebol brasileiro e argentino, à cultura jamaicana e as músicas de Bob Marley.

O administrador do perfil aparece em vídeos estáticos com a mesma expressão, apenas mudando a camisa que usa. Também há fotos e vídeos com pessoas a quem ele se refere como familiares em momentos de celebrações, como aniversários.

O Comprova tentou contato com o administrador do perfil, mas não obteve resposta até a conclusão desta checagem.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Ao usar um vídeo de 2022 apontando uma suposta prática em 2026, a publicação usa a descontextualização como uma das táticas de persuasão. Essa tática consiste em isolar uma frase, imagem ou dado do seu cenário original para mudar completamente o seu sentido e manipular a percepção do público.

Ao omitir quando a reportagem foi veiculada a mensagem acaba ganhando uma nova narrativa, moldada para favorecer quem está replicando. A publicação induz o expectador a acreditar que a reunião mostrada é um pedido de votos para Flávio Bolsonaro quando uma entrevistada fala sobre que a reunião sobre benefícios sociais teria incluído orientações para votar no número 22, acompanhadas da afirmação de que, caso o candidato não fosse eleito, recursos públicos poderiam deixar de chegar ao município.

Mas a reportagem é de 2022, quando o presidente era Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição e foi derrotado por Lula.

Fontes que consultamos: O Comprova analisou o programa original do Profissão Repórter e entrou em contato com a assessoria de imprensa do candidato Flávio Bolsonaro e com o autor da publicação. Buscamos informações sobre o Auxílio Brasil no site do governo federal e sobre o Mais Social no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova checou outras publicações sobre Flávio Bolsonaro, como uma imagem gerada com inteligência artificial em que ele segurava uma arma ao lado de um elefante morto; um vídeo sobre viagens do candidato aos Estados Unidos em setembro; e outro vídeo gerado com IA em que ele defende o salário mínimo de R$ 3 mil.