Momentos de terror: mulher é sequestrada em rodovia; bandidos continuam à solta

Ed Estado de Minas

(crédito: Google Earth/Reprodução )

Uma mulher de 57 anos foi sequestrada e teve R$ 1.800 roubados nessa segunda-feira (14/6) após o automóvel que conduzia pela MG-353, nas proximidades do município de Coronel Pacheco, na Zona da Mata, ser abordado por criminosos.

Conforme registro da ocorrência realizado pela Polícia Militar, no início da manhã, a vítima foi interceptada na rodovia por um veículo com dois homens, ambos de posse de armas de fogo.



Ao anunciarem o assalto, tomaram a direção do carro e deslocaram com a vítima até a Região Central de Juiz de Fora.



Após a obrigar a fornecer a senha de seus cartões, os criminosos tentaram fazer saques em uma agência bancária na Avenida Getúlio Vargas, mas não tiveram êxito, uma vez que o sistema estava inoperante.



Os autores, com a vítima, foram até outra agência na Avenida Rio Branco, também na Região Central, onde conseguiram sacar R$ 1.500. Outros R$ 300 que estavam na carteira da mulher também foram roubados.



A vítima foi abandonada nas imediações, e os criminosos fugiram no carro dela rumo ao Bairro Manoel Honório, onde abandonaram o veículo na Rua Américo Lobo. Após as diligências policiais, o automóvel foi encontrado.



Até o fechamento desta matéria, os autores ainda não tinham sido localizados. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.