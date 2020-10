CB Correio Braziliense

(crédito: MANDEL NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para um hospital na tarde desta sexta-feira (2/10). Trump foi diagnosticado com covid-19 durante a madrugada. Trump precisou ser transferido de helicóptero.



De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, o presidente dos EUA será atendido no Centro Médico Militar Walter Reed, perto de Washington, a capital dos Estados Unidos.

Na tarde desta sexta, a Casa Branca afirmou, em nota, que o presidente americano está sendo tratado com vitamina D, zinco, famotidina, melatonina e aspirina. Além disso, foi informado que ele estava cansado, tossindo e com dor de cabeça.



O boletim disse que Trump estava animado e tinha recebido um coquetel que estava ainda em testes. "Ele está sendo avaliado por um time de especialistas e juntos vamos fazer recomendações ao presidente e à primeira-dama sobre os próximos e melhores passos", diz a Casa Branca.

Vale relembrar que, mesmo afirmando que estava tomando hidroxicloroquina para prevenção do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi infectado pelo vírus. O remédio não está fazendo parte do tratamento do presidente.