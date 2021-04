Espanholas filmadas urinando são expostas em site pornô

AF Agência France-Presse

Dezenas de mulheres que foram gravadas urinando na rua, cujas imagens apareceram em sites pornôs, exigem justiça na Espanha, semanas depois que sua denúncia foi arquivada - disse uma porta-voz à AFP nesta segunda-feira (5/4).

"Não vamos parar" enquanto os vídeos continuarem publicados nesses sites e houver pessoas que "continuem lucrando", disse Paloma Maseda Díaz, porta-voz das 87 denunciantes neste caso que remonta a agosto de 2019, na popular festa de A Maruxaina, em San Cibrao (Galiza, noroeste).

Naquele verão, sem que soubessem, mais de 100 mulheres, algumas delas menores, foram filmadas na rua quando se agacharam para urinar.

Um ano depois, ao clicar em um link com o nome da festa popular, um homem da região caiu em um site pornô que continha um vídeo em que reconhecia a namorada e a prima dela, conta Paloma Maseda Díaz, que também foi gravada.

No total, mais de 110 mulheres, em seis vídeos diferentes, foram identificadas em sites com conteúdo pago para adultos, de acordo com a porta-voz.

"A pessoa que nos gravou sabia exatamente onde colocar as câmeras", cinco no total, de acordo com ela.

No verão de 2020, cerca de 100 mulheres entraram com uma ação coletiva por vulneração do direito à intimidade e comercialização ilegal de conteúdo pornográfico.

Em 15 de março, o tribunal local da cidade vizinha de Viveiro recusou-se a abrir uma investigação, considerando que não houve crime por se tratar de gravações de mulheres urinando em local público, "onde poderiam ser vistas por qualquer pessoa que passasse por lá", de acordo com a decisão judicial consultada pela AFP.

"O juiz decidiu arquivar o caso por ter sido em uma via pública", disse Mary Fraga, presidente da associação "Mulheres em Igualdade".

Fraga acrescentou que os fatos se deram "em um beco sem saída" e que as câmeras foram colocadas "com premeditação".

As denunciantes apelaram da decisão e organizaram, no domingo passado (28/3), uma manifestação para protestar contra a decisão do tribunal. Centenas de pessoas compareceram ao evento, segundo os organizadores.