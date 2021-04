Decisão final sobre veto de Trump no Facebook é adiada

AF Agência France-Presse

A decisão final sobre a anulação do veto do Facebook ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai demorar um pouco mais que o previsto, anunciou uma junta de supervisão independente nesta sexta-feira (16/4).

Os críticos da plataforma de redes sociais e inclusive os fortes defensores do discurso político sem restrições pediram à junta de supervisão do Facebook para apoiar a decisão de expulsar Trump da plataforma depois do ataque de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos.

"O compromisso da junta de revisar cuidadosamente todos os comentários ampliou o prazo do caso", disse um porta-voz à AFP.

"A junta anunciará sua decisão sobre o caso relacionado à suspensão indefinida do ex-presidente americano Trump do Facebook e Instagram nas próximas semanas".

A junta de supervisão do Facebook esperava inicialmente ter sua decisão ainda neste mês.

Descrevendo Trump como um "perigo claro e presente", acadêmicos e defensores dos direitos civis pediram ao Facebook para proibir permanentemente o ex-presidente dos EUA na plataforma.

Os conservadores no Capitólio e outros lugares alegam que as medidas do Facebook e Twitter de excluir Trump das plataformas representam preconceitos políticos e inibem a liberdade de expressão.

Em fevereiro, foi concluído um período de comentários públicos ampliado com mais de 9.000 propostas sobre o caso, segundo a junta.

A própria rede social pediu ao órgão independente que revisasse a expulsão de Trump da comunidade online. A junta de supervisão tem a última palavra sobre o que é eliminado e o que é permitido manter na rede social.

O acesso de Trump às plataformas de redes sociais que ele usava como megafone durante sua presidência foi cortado em grande medida desde que uma multidão violenta de seus apoiadores invadiu o Capitólio em Washington.